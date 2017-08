A. Zverev skompletizoval európsky tím na Laver Cup

Nemecký tenista Alexander Zverev. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tím Európa:



Rafael Nadal (Šp.)

Roger Federer (Švaj.)

Marin Čilič (Chor.)

Dominic Thiem (Rak.)

Tomáš Berdych (ČR)

Alexander Zverev (Nem.)

kapitán: Björn Borg (Švéd.)



Tím Svet:



Miloš Raonič (Kan.)

Jack Sock (USA)

John Isner (USA)

Sam Querrey (USA)

Juan Martin Del Potro (Arg.)

Denis Shapovalov (Kan.)

kapitán: John McEnroe (USA)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 23. augusta (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal posledným členom európskeho tímu na blížiacom sa Laver Cupe, ktorý sa uskutoční v pražskej O2 aréne od 22. do 24. septembra. Vybral si ho kapitán Björn Borg, ten ešte skôr povolal Čecha Tomáša Berdycha. Základné kvarteto tvoria Rafael Nadal, Roger Federer, Marin Čilič a Dominic Thiem.Dvadsaťročný Zverev sa tento rok dostal do elitnej desiatky svetového rebríčka, vyhral päť turnajov ATP.vyhlásil Borg na oficiálnej stránke podujatia, ktoré vzniklo na počesť bývalého skvelého austrálskeho tenistu Roda Lavera.Vo svetovom tíme si zahrajú Miloš Raonič, Jack Sock, John Isner a Sam Querrey, kapitán John McEnroe nominoval aj Juana Martina Del Potra a Denisa Shapovalova.