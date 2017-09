Aaron Judge má nováčikovský rekord v počte homerunov

Americký bejzbalista Aaron Judge Foto: TASRAP Foto: TASRAP

New York 26. septembra (TASR) - Americký bejzbalista Aaron Judge z New York Yankees prekonal tridsať rokov starý rekord zámorskej Major League Baseball (MLB). Ako prvý nováčik si v histórii súťaže pripísal 50 homerunov v jednej sezóne. V pondelok prispel k jasnému víťazstvu svojho tímu nad Kansas City Royals dvoma homerunmi.Dvadsaťpäťročný Judge je len piatym hráčom v histórii Yankees, ktorý dosiahol v sezóne métu 50 homerunov. Okrem neho to dokázali legendy klubu ako Babe Ruth, Mickey Mantle, Roger Maris a Alex Rodríguez.