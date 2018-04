ABBA nahrala nové skladby, prvé od roku 1982

Na snímke ABBA Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štokholm 27. apríla (TASR) - Členovia bývalej švédskej popovej skupiny ABBA oznámili, že po prvý raz od svojho rozchodu v roku 1982 napísali a nahrali dve nové skladby. Informoval o tom vo štvrtok denník The Guardian.Piesne vznikli pre pripravovaný mediálny projekt, v ktorom budú vystupovať iba virtuálne podoby členov tohto kvarteta. Jedna z dvoch nových skladieb, I Still Have Faith in You, bude použitá aj v špeciálnom televíznom programe, ktorého premiéra je naplánovaná na december tohto roku.napísala skupina na sociálnej sieti Instagram.Jeden z členov skupiny, Björn Ulvaeus, začiatkom tohto týždňa poodkryl zákulisie chystaného projektu. Jeho stredobodom je dvojhodinová televízna šou, spoluprodukovaná stanicami NBC a BBC, ktorá skupinu predstaví na koncerte ako počítačom vygenerované avatary.Členovia skupiny boli podľa Ulvaeusa digitálne naskenovaní aaby vyzerali ako v roku 1979, keď skupina absolvovala svoje tretie a posledné turné. Program ABBA Avatar pôjde na svetové turné na budúci rok.