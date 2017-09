Abbás varoval Izrael, aby nemenil blízkovýchodný konflikt v náboženský

Palestínsky prezident Mahmúd Abbás. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

New York 21. septembra (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás varoval Izrael, aby nezmenil desaťročia dlhý konflikt na Blízkom východe na náboženský.Palestínsky líder v prejave na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku varoval Izrael, aby nerobil jednostranné rozhodnutia týkajúce sa Chrámovej hory - miesta posvätného pre moslimov aj židov, ktoré sa nachádza v Starom Meste v Jeruzaleme. Abbás dodal, že by to bolo akoUvedené posvätné miesto sa stalo príčinou nedávneho napätia, keď tam Izrael po streľbe na dvoch izraelských policajtov nainštaloval, a potom odstránil, rámové detektory kovov. Tento komplex, kde sa nachádza aj mešita al-Aksá a Skalný dóm, spravujú moslimovia. Židia ho môžu navštevovať, ale nie sa tam modliť.Abbás v prejave na VZ OSN uviedol, že Izrael ohrozuje dvojštátne riešenie palestínsko-izraelského konfliktu, pretože pokračuje v rozširovaní svojich osád a výstavbe obydlí na palestínskych územiach, vrátane východného Jeruzalema. Abbás dodal, že na palestínsky štát už nie je žiaden fyzický priestor.Na dnešné Abbásove výroky zareagoval vyhlásením veľvyslanec Izraela pri OSN Danny Danon. Podľa neho Abbás v prejave, ktoréIzraelský ambasádor uviedol: