Abbás: Vzťahy s Izraelom neobnovíme, pokým sa situácia nevyrieši

Rammaláh/Jeruzalem/New York 25. júla (TASR) - Vzťahy Palestínskej samosprávy s Izraelom ostanú prerušené, pokým sa situácia na Chrámovej hore v Jeruzaleme nevráti do stavu spred dvoch týždňov. Na zvláštnom zasadnutí svojho politického a bezpečnostného kabinetu v Ramalláhu to dnes povedal palestínsky prezident Mahmúd Abbás.Palestínsky vodca zároveň dodal, že Izrael by mal odvolať všetky zavádzané bezpečnostné opatrenia, uviedla agentúra DPA.Tisíce moslimských veriacich sa dnes podvečer zišli v blízkosti tohto posvätného miesta, kde okrem iných pamiatok leží mešita al-Aksá, na večerných modlitbách. Veriaci vypočuli výzvy islamských lídrov a na protest proti konaniu Izraela ostávajú pred hlavným vchodom a modlia sa vonku.Moslimskí duchovní vodcovia žiadajú veriacich, aby sa modlili vonku pred mešitou, pokým Izrael nestiahne všetky bezpečnostné opatrenia.Izraelský bezpečnostný kabinet síce v noci nadnes rozhodol o odstránení rámových detektorov kovov zo vstupov na Chrámovú horu v Jeruzaleme. Nahradia ich ale iné prostriedky kontroly.Tieto bezpečnostné opatrenie, ktoré vyvolalo protesty palestínskych Arabov v Jeruzaleme a na západnom brehu Jordánu, zaviedol Izrael po útoku trojice Palestínčanov na príslušníkov izraelských bezpečnostných zložiek zo 14. júla.Palestínčania obviňujú Izrael z toho, že si pomocou týchto bezpečnostných opatrení chce zaistiť kontrolu nad týmto spoločným posvätným miestom.Izrael to popiera a tvrdí, že ide o spôsob, ako predchádzať ďalším útokom.Situáciou okolo Chrámovej hory v Jeruzaleme sa v noci nadnes na žiadosť Švédska, Francúzska a Egypta mimoriadne zaoberala v New Yorku aj Bezpečnostná rada OSN. Osobitný vyslanec OSN pre Blízky východ Nikolaj Mladenov vyzval na urýchlené nájdenie riešenia do piatku, inak hrozí v súvislosti s modlitbami moslimov ďalšia eskalácia konfliktu.Mladenov varoval, že spor týkajúci sa Chrámovej hory by mohol mať neblahý dopadVyslanec ocenil rozhodnutie izraelskej vlády odstrániť detektory kovu. Vyjadril nádej, že tento krok pomôže pria dovolí návrat moslimských veriacich.