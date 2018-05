Abbása po zlepšení stavu prepustia z nemocnice

Na archívnej snímke Mahmúd Abbás. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rámalláh 27. mája (TASR) - Zdravotný stav palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása je natoľko dobrý, že je možné ho prepustiť z nemocnice, kde ho prijali minulý týždeň s horúčkou po operácii ucha. Oznámil to v nedeľu jeho lekár Jásir abú Safíja, ktorého citovala agentúra AP.Podľa jeho vyjadrenia bol 83-ročný Abbás hospitalizovaný niekoľko dní navyše, aby saO Abbásovom zdravotnom stave prichádzali predtým protichodné správy. Palestínske zdroje uvádzali, že má zápal pľúc, je napojený na dýchací prístroj a vnútrožilovo dostáva antibiotiká.Abbás je silný fajčiar a trpí nadváhou. V minulosti mal problémy so srdcom a pred približne desiatimi rokmi absolvoval liečbu rakoviny prostaty. Minulé leto podstúpil vyšetrenia v nemocnici v Rámalláhu, pričom vyvracal chýry o tom, že utrpel mozgovú mŕtvicu.Najnovšie nejasnosti okolo zdravotného stavu palestínskeho prezidenta a jeho náhla hospitalizácia vyvolali podľa AP opäť znepokojenie, keďže nemá žiadneho námestníka a prípadná potreba nahradiť ho vo funkcii by mohla viesť k chaosu alebo krvavému zápasu o moc.