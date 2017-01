Abdeslam bez štipky citu: Neľutujem, čo som v Paríži urobil

Na snímke z videa, ktorú zverejnili 13. apríla 2016 Salah Abdeslam (vľavo), hlavný podozrivý z teroristických útokov v Paríži z 13. novembra 2015, kráča na arabskom trhu v štvrti Molenbeek v Bruseli. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Paríž 13. januára (TASR) - Jediný žijúci člen teroristických kománd, ktoré 13. novembra 2015 zaútočili v Paríži a okolí, sa v listoch z väzenia adresovaných nemenovanej žene priznal, že sa nehanbí za to, čo spáchal. V listoch píše aj o svojom vzťahu k islamu.List sa stal ojedinelým komunikátom Salaha Abdeslama, ktorý od svojho prevozu do väzenia vo francúzskom Fleury-Mérogis odmieta vypovedať pred sudcom.Nemenovaná žena Abdeslamovi do väzenia poslala niekoľko listov. Abdeslam, ako uviedol francúzsky denník Libération, v odpovedi píše okrem iného aj o svojej osamotenosti vo väzení. Potvrdzuje, že dostal všetky jej listy a vyjadruje sa o nich, že mu umožnili stráviť istý čas v kontakte s vonkajším svetom.Salah Abdeslam v liste spomína svoju vieru a oddanosť Bohu. Pýta sa ženy, či jej cieľom nie je len byť v kontakte s niekým známym, "pretože také listy" už dostáva. Upozorňuje, že "jediný, kto si zaslúži byť obdivovaný, je Alah - pán všehomíra". Vyzýva ženu, aby sa odovzdala Alahovi, nepočúvala ľudí, ale načúvala slovám Pána. "On ťa povedie," píše.Bývalý Abdeslamov advokát Frank Berton už vlani v októbri popísal mladého Francúza ako "zradikalizovaného do extrému".Podľa televízie BFMTV Abdeslam dostáva do väzenia mnoho listov: od advokátov, ktorí by ho radi zastupovali, od duchovných, ktorí s ním chcú hovoriť o viere, od novinárov žiadajúcich o rozhovor či od žien, čo s ním chcú otehotnieť.Všetky listy adresované Abdeslamovi a jeho odpovede číta väzenská služba. Takto sa list s jeho vyznaním o viere dostal k jednému z vyšetrujúcich sudcov, ktorý ho zaradil do Abdeslamovho spisu, pretože podľa jeho názoru môže prispieť k zisteniu pravdy o útokoch z 13. novembra 2015.Abdeslam je vo francúzskom väzení od apríla minulého roku. Na výsluch pred sudcu ho predviedli trikrát, no vždy odmietol vypovedať. Vzhľadom na tento postoj sa jeho zastupovania vzdali obaja jeho advokáti - spomínaný Francúz Frank Berton i Sven Mary, jeho kolega z Belgicka, kde Abdeslama vlani v marci zadržali.Francúzskeho občana Abdeslama zadržali vlani 18. marca pri rozsiahlej protiteroristickej razii v bruselskej štvrti Molenbeek. Na výsluchu povedal, že sa 13. novembra 2015 plánoval stať jedným zo samovražedných útočníkov, ktorí sa odpálili v blízkosti národného štadióna Stade de France na parížskom predmestí Saint-Denis, svoje rozhodnutie však na poslednú chvíľu zmenil.Útoky v Paríži a v Saint-Denis si vyžiadali 130 obetí na životoch.