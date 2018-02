Abdeslama previezli do Belgicka, kde sa s ním začne súdny proces

Na archívnej snímke Salah Abdeslam (vľavo). Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 5. februára (TASR) - Salaha Abdeslama - jediného preživšieho člena džihádistických kománd, ktoré útočili 13. novembra 2015 v Paríži - v pondelok nadránom previezli z väznice Fleury-Mérogis v parížskej metropolitnej oblasti do Belgicka, kde sa s ním v pondelok začne súdny proces. Informoval o tom webový portál denníka Le Parisien.Abdeslam je spolu so Soufienom Ayarim obvinený z účasti na prestrelke s políciou v bruselskej štvrti Forest, ku ktorej došlo týždeň pred bombovými útokmi v Bruseli z 22. marca 2016.Konvoj áut elitnej polície GIGN vyrazil z väznice Fleury-Mérogis v čase medzi 03.30 h a 04.00 h. Išlo o tri konvoje pozostávajúce z troch áut sprevádzané motorkami, ktoré areál väznice opustili v asi 20-minútových intervaloch. Novinárom na mieste sa nepodarilo identifikovať cestujúcich v autách.Abdeslam je vo väzení Fleury-Mérogis od konca apríla 2016. Vo väzení ho držia v izolácii a je nepretržite sledovaný bezpečnostnými kamerami. Počas súdneho procesu v Bruseli ho budú denne prevážať z väznice Vendin-le-Vieil na severe Francúzska, kde mu vytvorili rovnaké podmienky ako vo Fleury-Mérogis. Každý deň ho odtiaľ budú eskortovať 150 kilometrov do Bruselu. Prevoz budú zabezpečovať striedavo jednotky francúzskej polície GIGN a belgickej justičnej polície.Avizovaný proces v Bruseli budú sprevádzať prísne bezpečnostné opatrenia. V okolí súdnej budovy bude hliadkovať vyše 100 policajtov. Proces s Abdeslamom bol niekoľkokrát odložený. Niektoré belgické média uviedli, že môže dôjsť k ďalšiemu zdržaniu, keďže právnici žiadajú viac času na prípravu materiálov.Súdny proces s Abdeslamom je očakávanou udalosťou - najmä pre to, že doteraz počas výsluchov pred francúzskymi vyšetrovateľmi odmietal vypovedať.Abdeslam sa stal najhľadanejšou osobou v Belgicku po tom, ako ho bezpečnostná kamera deň po parížskych útokoch zachytila pri návrate z Francúzska. Napriek veľkému úsiliu polície sa mu podarilo unikať štyri mesiace. Zatkli ho v západobruselskej štvrti Molenbeek, kde žije početná moslimská komunita.