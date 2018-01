Abdykarimov: Miroslav Lajčák úzko spolupracuje s kazašskými diplomatmi

Na archívnej snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 11. januára (TASR) - Úzku spoluprácu súčasného predsedu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) Miroslava Lajčáka, ktorý je zároveň ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, s kazašskými diplomatmi v OSN v New Yorku ocenil vo štvrtkovom rozhovore pre TASR mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Kazašskej republiky pre Českú a Slovenskú republiku Seržan Abdykarimov.Kazachstan, ktorý je od začiatku roka 2017 nestálym členom Bezpečnostnej rady (BR) OSN prevzal v januári predsedníctvo v tomto orgáne. Na otázku TASR, ako kazašskí diplomati spolupracujú s ministrom Lajčákom, ktorý je momentálne predsedom VZ OSN, Abdykarimov konštatoval, žepovedal veľvyslanec.Ako ďalej uviedol,a verí, že úzka spolupráca s predsedom VZ OSN Lajčákom budeKazachstan predsedá BR OSN ako prvá krajina strednej Ázie. Priority svojho predsedníctva Astana predstavila 10. januára a sú zhrnuté do siedmich bodov. Z nich veľvyslanec Abdykarimov zdôraznil predovšetkým dosiahnutie sveta bez jadrových zbraní, odstránenie hrozby globálnej vojny a urovnanie regionálnych konfliktov, podporu záujmov krajín strednej Ázie, riešenie problematiky terorizmu a iných násilných foriem extrémizmu, otázky mieru a bezpečnosti v Afrike a rozšírenie spolupráce medzi všetkými regionálnymi organizáciami kolektívnej bezpečnosti Európy a amerického kontinentu, Ázie a Afriky.Kazachstan by mal záujem dosiahnuť svet bez jadrových zbraní k 100. výročiu 0SN v roku 2045. Preto navrhovanou témou na diskusie bude nešírenie jadrových zbraní a dosiahnutie istej miery dôvery. To sú podľa neho reality, na ktoré narážajú štáty vlastniace jadrové zbrane, ako aj krajiny bez nich.Veľvyslanec Abdykarimov vo štvrtok v Bratislave absolvoval štandardné stretnutia na pracovnej úrovni s pracovníkmi Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR a v Prezidentskom paláci sa zúčastnil na novoročnom prijatí vedúcich diplomatických misií akreditovaných pre SR. Potvrdili to pre TASR hovorca rezortu diplomacie Peter Susko a Martin Lipták z Tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR.