Abdykarimov: Na báze EXPO 2017 vznikne Medzinárodné finančné centrum

Slovenská expozícia na svetovej výstave Expo 2017 v kazašskej Astane, archívne foto - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Hlavné mesto Astana. Foto: teraz.sk Foto: teraz.sk

Hlavné mesto Kazachstanu Astana. Foto: teraz.sk Foto: teraz.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Astana 27. októbra (TASR) - Úspešný priebeh tohtoročnej Medzinárodnej výstavy EXPO 2017 v Astane sa stal možným vďaka úsiliu všetkých jej účastníkov vrátane Slovenskej republiky. Pre TASR to uviedol mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Kazašskej republiky pre Česku republiku a Slovenskú republiku Seržan Abdykarimov pri príležitosti slávnosti zakončenia EXPO 2017, ktorú pripravil na piatok 27. októbra v Bratislave.Veľvyslanec vyzdvihol, že mnohé slovenské firmy sa na EXPO 2017 podieľali na aktivizácii investičných, priemyselných, obchodných a ekonomických vzťahov s kazašskými spoločnosťami.vyčíslil Abdykarimov. Doplnil, že v oblasti obnoviteľných zdrojov energie bolo v Astane vystavených a prezentovaných približne 140 vedeckých vynálezov zo 193 krajín.konštatoval veľvyslanec. Podľa neho to preukázalo záväzok Kazachstanu k myšlienke orientácie na vývoj zelených technológií. Naznačil, že kazašský pavilón Nur Alem a niekoľko ďalších pavilónov zostanú zachované aj do budúcnosti.Zavŕšenie medzinárodnej výstavy sa zároveň stalo začiatkom pre niekoľko nových projektov. V prvom rade ide o založenie Medzinárodného finančného centra Astana, ktoré sa stane finančným uzlom, centrom pre investície s tým, že sa zaradí medzi popredné inštitúcie v medzinárodnom finančnom systéme. Vzorom sa stalo Dubajské finančné centrum."Na základe infraštruktúry EXPO 2017 vytvárame Medzinárodné centrum pre rozvoj zelených technológií a investícií ako aj Medzinárodný technologický park pre IT start-upy. Celý výstavný komplex bude naďalej slúžiť na riešenie úloh inovatívneho a udržateľného rozvoja," priblížil veľvyslanec. "Pozývame všetky slovenské spoločnosti na aktívnu spoluprácu v nových centrách," dodal diplomat.Kazašská metropola bola od 10. júna do 10. septembra tohto roka hostiteľkou Medzinárodnej výstavy EXPO 2017 Astana. Jej nosnou témou bola Energia budúcnosti. Podujatia sa zúčastnilo 115 krajín vrátane Slovenska. Slovenský národný deň sa uskutočnil 18. júla. V metropole Kazachstanu sa Slovensko prezentovalo ako prameň nápadov v oblasti energie budúcnosti, miesto s priaznivým prostredím na podnikanie a bohatstvom histórie, kultúrnych tradícií a prírodných krás. Pavilón SR vyhodnotili 9. septembra ako druhý najlepší vo svojej kategórii za Výstavný dizajn.