Abe: Čelíme najhoršej bezpečnostnej situácii od druhej svetovej vojny

Šinzó Abe, archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 4. januára (TASR) - Bezpečnostná situácia, ktorej aktuálne čelí Japonsko, je najhoršou od ukončenia druhej svetovej vojny, a to najmä preprovokácie zo strany Severnej Kórey. Vyhlásil to vo štvrtok japonský premiér Šinzó Abe, pričom prisľúbil posilnenie obrany svojej krajiny. Informuje o tom agentúra Reuters.Napätie v regióne stále narastá, predovšetkým od septembrovej jadrovej skúšky, ktorú vykonala KĽDR. Pchjongjang v novembri oznámil, že úspešne otestoval i novú medzikontinentálnu balistickú strelu, ktorá je schopná zasiahnuť celé územie USA.vyhlásil Abe na novoročnej tlačovej konferencii. Dodal, že Japonsko podnikne niekoľko krokov na posilnenie svojej obrany, do detailov však nezašiel.vyhlásil Abe.Japonský premiér znovu zdôraznil, že hodlá pozmeniť pacifistickú ústavu so zámerom obmedziť reštrikcie týkajúce sa armády, hoci verejnosť je po porážke Japonska v druhej svetovej vojne ohľadom tejto otázky rozdelená. Článok deväť japonskej ústavy, ak sa číta doslova, zakazuje stálu armádu. Dlhodobo sa však interpretuje tak, že umožňuje vojsko na výlučne obranné účely.Japonská vláda v decembri schválila rekordne vysoký rozpočet na armádu, pričom tieto výdavky sa zvyšujú už šiesty rok za sebou. Najväčšia časť týchto prostriedkov ide na posilnenie obrany proti Severnej Kórei.