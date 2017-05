Abe chce do roku 2020 dosiahnuť zmenu pacifistickej ústavy

Japonský premiér Šinzo Abe, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 3. mája (TASR) - Japonský premiér Šinzó Abe hodlá do roku 2020 dosiahnuť zmenu pacifistickej ústavy svojej krajiny. Dokument od svojho vzniku pred siedmimi desaťročiami ešte nebol novelizovaný. Ústavu tesne po skončení druhej svetovej vojny v Ázii vypracovali okupačné americké sily.Ústava odopiera Japonsku právo viesť vojnový konflikt a nie je v nej jasná zmienka o vlastných obranných silách, hoci krajina v roku 1954 - rok po skončení kórejskej vojny - zriadila Japonské sily sebaobrany. Tieto zložky sa pritom tešia vysokej dôvere verejnosti, podotýka denník The Japan Times.Abeho vyhlásenie prišlo v čase, keď si Japonsko pripomína 70. výročie vzniku svojej modernej ústavy. "Rok 2020 bude štartom nového Japonska; pevne verím, že vtedy vstúpi do platnosti naša nová ústava," vyhlásil Abe. Jeho vyjadrenie naznačuje, že chce zostať pri moci aj po budúcoročných voľbách.Nátlak ohľadne novelizácie ústavy rastie najmä zo strany japonských nacionalisticky orientovaných politikov, zatiaľ čo progresivisti ju chcú zachovať v súčasnej pacifistickej podobe. Nacionalistom nahráva napätá situácia v regióne - vojenská hrozba zo strany Severnej Kórey, ako aj teritoriálne nároky Číny.Americký prezident Donald Trump vyzval Tokio, aby zohrávalo výraznejšiu úlohu v regionálnej bezpečnosti, hoci prisľúbil, že Spojené štáty podporia Japonsko na "100 percent".