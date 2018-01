Abe navštívil v Litve múzeum venované Čiunemu Sugiharovi

Japonský premiér Šinzó Abe, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kaunas 14. januára (TASR) - Japonský premiér Šinzó Abe navštívil v nedeľu v litovskom meste Kaunas múzeum venované japonskému diplomatovi Čiunemu Sugiharovi, ktorý počas druhej svetovej vojny ako vicekonzul Japonského cisárstva zachránil pred prenasledovaním zhruba 6000 židov. Informovala o tom agentúra Reuters.Budova múzea slúžila ako konzulát, v ktorom Sugihara pracoval. V októbri 1939, mesiac po tom, ako Nemecko a Sovietsky zväz napadli susedné Poľsko, ho vymenovali za vicekonzula. Japonsko považovalo nezávislú a neutrálnu Litvu za vhodnú lokalitu na zhromažďovanie tajných správ o vojenskej situácii v regióne.Napriek tomu, že Japonsko bolo vtedy spojencom nacistického Nemecka, Sugihara začal v rozpore s nariadeniami svojej vlády vydávať tranzitné víza tisíckam európskych židov, ktorí utekali najmä z okupovaného Poľska. Utečenci následne podstúpili dvojtýždňovú cestu vlakom do Vladivostoku a odtiaľ sa loďou dostali do Japonska.Mnohých poslali neskôr do šanghajského geta, kde vyčkali koniec vojny. Sugihara, ktorý zomrel v roku 1986 ako 86-ročný, dostal od Izraela vyznamenanie Spravodlivý medzi národmi a býva označovaný ako, čo je odkaz na nemeckého továrnika Oskara Schindlera, ktorý počas vojny zachránil 1200 židov.povedal Abe, ktorý je na päťdňovej ceste po šiestich európskych štátoch - Estónsku, Lotyšsku, Litve, Bulharsku, Srbsku a Rumunsku. Abe sa stane vôbec prvým japonským premiérom, ktorý navštívi tieto krajiny.