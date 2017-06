Abidal bude oficiálny ambasádor FC Barcelona

Eric Abidal. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Barcelona 15. júna (TASR) - Bývalý francúzsky futbalista Éric Abidal sa stal oficiálnym ambasádorom FC Barcelona. Vicemajster sveta z roku 2006 sa tak vracia do klubu, v ktorého drese získal ako hráč v rokoch 2007-2013 pätnásť veľkých trofejí.Abidal v úlohe ambasádora "Barcy" doplnil klubové legendy Ronaldinha či Rivalda. Za katalánsky veľkoklub odohral takmer 200 zápasov, najpamätnejší vo finále Ligy majstrov v roku 2011. Francúzsky obranca vtedy vynechal väčšinu sezóny po tom, čo mu diagnostikovali rakovinu pečene, ale dokázal sa na záverečný zápas sezóny vrátiť a pomohol vo Wembley k triumfu nad Manchestrom United. Neskôr sa však jeho zdravotný stav natoľko zhoršil, že musel podstúpiť transplantáciu pečene.V roku 2013 sa Abidal s Barcelonou rozlúčil nie príliš v dobrom, po prestupe do AS Monaco sa posťažoval na to, ako sa k nemu vtedajšie vedenie klubu po návrate po transplantácii správalo. V decembri 2014 ukončil vo veku 35 rokov v drese Olympiakosu Pireus kariéru. Jeho vzťahy s Barcelonou sa začali postupne zlepšovať. V budúcnosti by chcel reprezentovať FCB pri rôznych ceremóniach a ďalších oficiálnych akciách. Informovala o tom stanica ESPN.