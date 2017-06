Abrini: IS mal v pláne útočiť počas futbalových ME vo Francúzsku

Na nedatovanej snímke je Mohamed Abrini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 25. júna (TASR) - Džihádistická organizácia Islamský štát (IS) mala vlani v júni v úmysle zaútočiť vo Francúzsku počas majstrovstiev Európy vo futbale.Informovala o tom rozhlasová stanica France Inter po tom, ako sa oboznámila s obsahom výpovede Mohameda Abriniho, podozrivého zo spoluúčasti na teroristických útokoch v Paríži i v Bruseli.Abrini počas výsluchu pred vyšetrovateľmi tvrdil, že vedel o pláne útoku počas futbalových majstrovstiev vo Francúzsku, ktorý mal byť spáchaný za pomoci osobného auta alebo kamiónu s nastraženou výbušninou.Abrini tiež údajne dodal, že IS zmenil tento plán po tom, ako bol v belgickej metropole zadržaný Salah Abdeslam - jediný preživší spomedzi páchateľov spomínaných útokov v Paríži.Abrini uviedol, že on osobne bol proti atentátom.spresnil.Teroristické útoky spáchané pomocou osobného auta či kamiónu naloženého výbušninou sú typické pre IS, a to najmä v Iraku a Sýrii.