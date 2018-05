Absolventi škôl nemajú automaticky nárok na dávku v nezamestnanosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Ďurčo Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Bratislava 25. mája (TASR) - Študentom a budúcim absolventom škôl po ukončení školy a zamestnania popri štúdiu automaticky nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti. Podmienkou na priznanie tejto dávky je trvanie poistenia v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní, v posledných štyroch rokoch pred dňom zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce.Absolvent školy – študent, teda žiak strednej školy alebo študent denného štúdia vysokej školy totiž nie je povinne poistený na sociálne poistenie. Keďže sám neplatí poistné na žiadny druh sociálneho poistenia a neplatí ho za neho nikto, nemá ani nárok na žiadnu dávku zo Sociálnej poisťovne.zdôrazňuje Peter Višváder, hovorca poisťovne.Ak študent popri škole pracuje na základe pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti, získava postavenie zamestnanca s povinnosťou platiť poistné na nemocenské, dôchodkové poistenie, ale aj na poistenie v nezamestnanosti, ktorú zaňho plní zamestnávateľ.Na priznanie dávky v nezamestnanosti však musí spĺňať aj ostatné zákonom stanovené podmienky, a to byť evidovaný ako uchádzač o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a mať poistenie aspoň 730 dní počas štyroch rokov pred zaradením do tejto evidencie.