Aby ProCare dokázal fungovať, Penta potrebuje vyberať poplatky

Na snímke Eduard Maták - partner investičnej skupiny Penta. Bratislava, 7. júna 2017 Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Bratislava 7. júna (TASR) - Sieť polikliník ProCare poškodí, ak prejde navrhovaná novela zákona, ktorá má explicitne zamedziť vyberaniu úhrad za takzvané "manažovanie pacienta" cez externé spoločnosti. Povedal to dnes Eduard Maták, partner v Penta Investments.ProCare má podľa neho približne 25 percent príjmov z vyberania úhrad.povedal Maták na tlačovej konferencii. Službu, ktorou sa manažuje pacient, chce podľa neho využívať veľa ľudí, vnímajú to podľa neho ako nadštandardnú službu.Právnu normu, ktorou chce minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) zamedziť vyberaniu poplatkov cez externé spoločnosti, ešte musí schváliť vláda a parlament. "Vpovedal Maták.Ten potvrdil, že nemocnice patriace pod Svet zdravia sa budú uchádzať o eurofondy na obnovu nemocníc. Nachádzajú sa totiž medzi 44 nemocnicami, ktoré majú možnosť čerpať európske peniaze. Spomínané zdravotnícke zariadenia sa už o ne môžu uchádzať, Drucker výzvu prednedávnom zverejnil. Štyridsaťštyri nemocníc vníma Maták akorešpektuje to.Pente sa nepozdáva Druckerov zámer obmedziť zisk zdravotných poisťovní.uviedol generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Kultan.povedal Maták.Penta už finišuje s výstavbou "nemocnice novej generácie" v Michalovciach. Termín otvorenia bude dodržaný (začiatok roka 2018), spoločnosť neočakáva žiadne meškania. Do konca roka by Penta mala mať i územné rozhodnutie k plánovanej novej nemocnici na bratislavských Boroch.