AC Miláno dolaďuje prestup Andreho Silvu

Rím 12. júna (TASR) - Taliansky futbalový klub AC Miláno dolaďuje záverečné detaily prestupu portugalského útočníka Andreho Silvu. Hráč FC Porto podstúpil v pondelok zdravotné testy, po ktorých by mal byť spečatený jeho odchod k účastníkovi Serie A.Reprezentant Portugalska debutoval v drese Porta v decembri 2015, v 58 zápasoch zaznamenal 24 presných zásahov. V národných farbách odohral zatiaľ osem stretnutí s bilanciou siedmich gólov. Taliansky klub by mal za jeho príchod zaplatiť približne 38 miliónov eur.Pre milánske AC to bude štvrtá posila počas letného prestupového obdobia, novými spoluhráčmi slovenského reprezentanta Juraja Kucku sa už stala dvojica obrancov Mateo Musacchio a Ricardo Rodriguez, stred poľa vystužil Franck Kessie. Informovala agentúra DPA.