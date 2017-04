AC Miláno iba remizovalo v Crotone, Kucka si urobil hanbu

Juraj Kucka (úplne vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Serie A - 34. kolo:



AS Rím - Lazio Rím 1:3 (1:1)

Góly: 45. De Rossi (z 11 m) - 12. a 85. Keita, 50. Basta, ČK: 90.+3 Rudiger (AS)



FC Bologna - Udinese Calcio 4:0 (2:0)

Góly: 2. a 59. Destro, 45.+1 Taider, 68. Danilo (vlastný)



Cagliari Calcio - Delfino Pescara 1:0 (1:0)

Gól: 23. Joao Pedro (z 11 m)



Crotone Calcio - AC Miláno 1:1 (1:0)

Góly: 8. Trotta - 50. Paletta, ČK: 90.+6 KUCKA (AC)

/J. KUCKA za hostí celý zápas, v 24. min videl ŽK, v 90.+6 ČK/



FC Empoli - Sassuolo Calcio 1:3 (1:2)

Góly: 24. Pucciarelli (z 11 m) - 20. Peluso, 34. Matri, 57. Duncan



FC Janov - Chievo Verona 1:2 (1:0)

Góly: 43. Pandev - 60. Bastien, 70. Birsa, ČK: 90.+1 Depaoli (Chievo)



US Palermo - ACF Fiorentina 2:0 (1:0)

Góly: 32. Diamanti, 90. Aleesami, ČK: 87. Astori (Fiorentina)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 30. apríla (TASR) - Futbalisti Lazia Rím triumfovali v nedeľňajšom mestskom derby 34. kola talianskej Serie A na pôde veľkého rivala AS 3:1.Hostia sa ujali vedenia v 12. minúte zásluhou senegalského útočníka Baldeho Keitu, ktorý sa presadil strelou z hranice šestnástky cez dvojicu obrancov. AS vyrovnalo v závere prvého polčasu vďaka premenenej penalte Daniele De Rossiho, druhý polčas však patril Laziu. Na 2:1 zvýšil v 50. minúte so šťastím Dušan Basta, ktorého strelu tečoval do siete jeden z domácich obrancov a na konečných 3:1 upravil päť minút pred koncom riadneho času opäť Keita. V nadstavenom čase videl červenú kartu za tvrdý šľapák obranca AS Antonio Rüdiger."Vlci" nevyužili zaváhanie lídra a obhajcu Juventusu Turín, ktorý v piatok remizoval v Bergame s Atalantou 2:2. Sú na druhom mieste tabuľky a na "zebry" strácajú 9 bodov.Šieste AC Miláno zaváhalo na pôde osemnásteho Crotone, keď iba remizovalo 1:1. Domáci išli do vedenia už vo 8. minúte zásluhou Marcella Trottu, bod pre hostí zachránil v 50. minúte Gabriel Paletta. V drese AC nastúpil v základnej zostave slovenský stredopoliar Juraj Kucka, no duel nedohral. V 24. minúte dostal žltú kartu, v šiestej minúte nadstaveného času aj druhú a rozhodca ho vylúčil.