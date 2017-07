ACEA chce vyváženú obchodnú dohodu medzi EÚ a Japonskom

Tokio Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 4. júla (TASR) - Európsky automobilový priemysel požaduje vyvážený výsledok dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou (EÚ) a Japonskom (JEFTA), ktorá by mala byť uzavretá v priebehu tohto týždňa. Uviedli predstavitelia Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA).Pred bilaterálnym summitom EÚ - Japonsko, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 6. júla v Bruseli a na ktorom by sa mali uzavrieť rokovania o dohode o voľnom obchode medzi oboma stranami, Európske združenie výrobcov automobilov vyzvalo vyjednávačov, aby dohoda znamenala vyvážený výsledok pre európsky automobilový sektor.uviedol v správe pre médiá generálny tajomník ACEA Erik Jonnaert.V súčasnosti tvoria v EÚ dovozné clá na osobné automobily 10 %. Clo na úžitkové vozidlá je v rozpätí 10 až 22 %. ACEA žiada, aby akýkoľvek plán na zrušenie týchto taríf odrážal postavenie automobilov ako citlivých výrobkov a mal by byť na minimálne sedem rokov.ACEA, ktorá združuje 15 veľkých európskych výrobcov automobilov, nákladných vozidiel a autobusov, poukazuje na skutočnosť, že aj napriek tomu, že dohoda EÚ o voľnom obchode s Južnou Kóreou je platná už takmer šesť rokov, niektoré netarifné opatrenia zostali nevyriešené, čo viedlo k značným nákladom pre výrobcov v EÚ.uviedol Jonnaert.ACEA tiež žiada, aby obchodná dohoda poskytla aj ustanovenia o pravidlách pôvodu, ktoré sú súčasťou ostatných dohôd EÚ o voľnom obchode.