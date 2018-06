Adam Nemec si cenil remízu s Holandskom: Stále je to veľmoc

Na snímke v pozadí uprostred strelec gólu Adam Nemec, vľavo Peter Pekarík a vpravo Róbert Mak (všetci Slovensko) sa tešia po góle na 1:0 počas prípravného futbalového stretnutia Slovensko - Holandsko 31. mája 2018 v Trnave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Trnava 1. júna (TASR) - Útočník Adam Nemec znova potvrdil, že slovenská futbalová reprezentácia sa stále môže na jeho služby spoľahnúť. V 8. minúte štvrtkového prípravného zápasu s Holandskom (1:1) potvrdil inštinkt strelca, keď umiestnenou hlavičkou otvoril skóre. Okrem toho vybojoval veľa lôpt, vypomáhal defenzíve a aktívne napádal rozohrávku súpera.Slováci zaskočili "oranjes" rýchlym gólom, ktorý bol pre Nemca dvanásty v najcennejšom drese pri 36. štarte.opísal pre TASR gólový okamih 32-ročný útočný hrot, ktorý je na odchode z Dinama Bukurešť a momentálne zvažuje ponuky záujemcov o jeho služby. Podľa Nemca nebolo tempo stretnutia preexponované, na hráčoch oboch mužstiev sa predsa len prejavil koniec sezóny.Holanďania vyrovnali v 59. minúte po exportnej strele útočníka moskovského Spartaka Quincyho Promesa, na ktorú Martin Dúbravka nemal nárok. Hosťom patrila v Trnave druhopolčasová aktivita, ale skóre sa už nezmenilo. Remíza so súperom, ktorý má v Európe i vo svete stále cveng, preto Nemca tešila.poznamenal Nemec.Slovenskí futbalisti si pomaly zvykajú na plné tribúny. Radostná správa po časoch, keď na ich domáce prípravné stretnutia chodili nízke, troj- či štvortisícové návštevy. Hráči sú za tento posun k lepšiemu radi a výsledkami sa snažia, aby fanúšikov neubúdalo.uviedol Nemec pre TASR.Reprezentačný kolektív zostáva pohromade, v nedeľu dopoludnia sa letecky presunie do Ženevy, kde ho na druhý deň čaká ďalší prípravný duel s účastníkom blížiacich sa MS Marokom. Nemec zatiaľ netušil, čo by na tohto súpera mohlo platiť.dodal hráč, ktorý počas svojej kariéry pôsobil v Belgicku, Nemecku, USA, Holandsku a naposledy v Rumunsku.