Adam Žampa získal prvé body v sezóne, víťazom Rakúšan Marcel Hirscher

Na snímke slovenský lyžiar Adam Žampa v cieli 2. kola slalomu mužov v chorvátskom Záhrebe 4. januára 2018. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Rakúsky slalomár Marcel Hirscher na trati 2. kola slalomu Svetového pohára mužov v chorvátskom Záhrebe 4. januára 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Záhreb 4. januára (TASR) - Slovenský lyžiar Adam Žampa premiérovo v tejto sezóne bodoval vo Svetovom pohári. V slalome v Záhrebe skončil na 21. mieste so stratou 3,33 sekundy na víťazného Rakúšana Marcela Hirschera. Do hodnotenie prestížneho seriálu si pripísal 10 bodov. Vlani v decembri skončil 30. v obrovskom slalome vo Val d'Isere, ale jeho čas tam presiahol o viac než osem percent víťazný a preto nebodoval.Hirscher zvíťazil pred krajanom Michaelom Mattom s náskokom 5 stotín, tretiu priečku obsadil Nór Henrik Kristoffersen (+0,11). Pre Hirschera to bol jubilejný 50. triumf v pretekoch SP, čím sa vyrovnal legendárnemu Talianovi Albertovi Tombovi. "povedal Hirscher.Žampa s číslom 42 postúpil do druhého kola z 25. pozície, keď na lídra stratil 3,01 sekundy.povedal Žampa pre TASR v cieľových priestoroch. Vo štvrtok panovali v Záhrebe plusové teploty.dodal Žampa.V 2. kole si polepšil o štyri priečky a dosiahol najlepší výsledok v sezóne:dodal Žampa po 2. kole.Jeho krajan Matej Falat nedokončil 1. kolo, keď s vysokým štartovým číslom 75 doplatil aj na povrch, ktorý už predtým dostal zabrať. Tesne za prvým medzičasom ho vymrštilo a po páde utrpelo jeho zápästie.uviedol Falat pre TASR.