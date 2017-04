ADAMS&Co.:Zaistené pozemky pod U.S. Steel sú adekvátne 47 miliónom USD

US Steel Košice Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 24. apríla (TASR) – Dôvodom, pre ktorý podala spoločnosť ADAMS&Co. na súde návrh na zabezpečovacie opatrenie na časť pozemkov U.S. Steel Košice, boli medializované informácie o chystanom predaji košických oceliarní. Informovala o tom dnes spoločnosť ADAMS&Co., ktorá vedie s U.S. Steel súdny spor o náhradu škody. Americká poradenská spoločnosť si tak chcela poistiť svoju peňažnú pohľadávku v prípade úspechu na súde.uviedla spoločnosť ADAMS&Co. v stanovisku, ktoré TASR poskytol právny zástupca firmy Ján Raška. Podľa vyjadrenia pritom k podaniu návrhu na zabezpečovacie opatrenie došlo tak, aby nijakým spôsobom neobmedzil a neohrozil prevádzkovú činnosť oceliarní.Zabezpečovacie opatrenie týkajúce sa pozemkov košického U.S. Steel vydal Krajský súd v Košiciach koncom marca tohto roku za účelom zabezpečenia peňažnej pohľadávky veriteľa pre obavu, že exekúcia bude ohrozená. Vydanie opatrenia pritom podľa súdu neobmedzuje vlastníka nehnuteľností s ich nakladaním a výkon záložného práva môže nastať až potom, keď pohľadávka bude priznaná právoplatným súdnym rozhodnutím.Podľa ADAMS&Co. v súčasnosti nie je známa forma chystaného predaja hutníckeho kombinátu U.S. Steel Košice a je nepochybné, že to môže mať vplyv na schopnosť žalovaného plniť si svoje záväzky voči žalobcovi v budúcnosti. Preto došlo k podaniu návrhu na zabezpečovacie opatrenie.uviedol Raška.Spoločnosť ADAMS&Co., INC už takmer 18 rokov vedie spor, ktorým sa domáha náhrady škody za to, že firmy patriace do skupiny niekdajších Východoslovenských železiarní (VSŽ) mali neoprávnene využívať jej know-how. Žalovanou stranou je popri U.S. Steel Košice spoločnosť Gratio Holdings so sídlom na Cypre, ktorá sa stala právnym nástupcom VSŽ. Žalobu podala poradenská firma registrovaná v americkom štáte Delawere ešte v roku 1999 proti vtedajšej spoločnosti VSŽ Oceľ. Žalovaná suma vtedy bola 9,6 miliónov USD.Firma ADAMS&Co. v stanovisku ďalej označila ako lživé zverejnené tvrdenia, že by bola od roku 1993 evidovaná ako daňový delikvent pre neplatenie ročnej daňovej licencie.vyhlásila.