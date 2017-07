Adele si poškodila hlasivky a tak musela zrušiť dva koncerty vo Wembley

Posledný koncert bude v Londýne

Dva albumy priniesli viacero ocenení

Na Grammy až päť gramofónov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

LONDÝN 1. júla (WebNoviny.sk) - Anglická speváčka Adele zrušila dva koncerty na londýnskom štadióne Wembley. Vystúpenia v sobotu a nedeľu mali uzavrieť jej 15-mesačné svetové turné. Urobila tak na radu lekárov po tom, čo si poškodila hlasivky.Dvadsaťdeväťročná rodáčka z Londýna sa o zrušených koncertoch vyjadrila na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter, kde vyjadrila ľútosť nad svojim rozhodnutím. Ako uviedla, už počas vystúpení vo štvrtok a v piatok mala problémy s hlasivkami a musela sa premáhať, čím si ich ešte viac poškodila."Veľmi sa ospravedlňujem za vaše sklamanie. Viete, že sa mi takéto rozhodnutie nerobí ľahko," napísala interpretka a dodala, že uvažovala aj nad pantomímou, len aby mohla byť so svojimi fanúšikmi. Vysvetlila tiež, že ak koncertom nenájde náhradné termíny, všetkým priaznivcom, čo si na ne kúpili lístky, všetky peniaze za ne sa im vrátia.Pre Adele to nie je po prvý raz, čo mala problémy s hlasivkami. V roku 2011 podstúpila operáciu, pri ktorej jej lekári vyoperovali z hlasiviek nezhubný polyp.Speváčka v stredu naznačila, že spomínané svetové turné k albumu 25 (2015) je zrejme jej posledné. "Neviem, či sa ešte niekedy vydám na turné a preto chcem, aby to posledné bolo doma," uviedla v ručne napísanej poznámke, ktorú pridala do bulletinu koncertu v Londýne.Adele Laurie Blue Adkins sa na hudobnej scéne objavila v roku 2006. O dva roky neskôr vydala album 19, ktorý pozitívne prijali kritici i verejnosť. V roku 2009 si z udeľovania cien Grammy odniesla dve sošky - pre najlepšieho nováčika a za najlepší ženský popový spevácky výkon.Druhá štúdiovka 21 (2011) urobila z Adele jednu z najväčších hviezd. Speváčka za ňu získala okrem iného aj Grammy v najprestížnejšej kategórii Album roka a tiež BRIT Award v kategórii Najlepší britský album. Za skladbu Skyfall z rovnomennej bondovky si spolu s Paulom Epworthom vyslúžila ďalšiu Grammy, ale aj Zlatý glóbus a Oscara.Zásluhou Skyfall ovládla aj kategóriu Singel roka na BRIT Awards 2013. V rokoch 2011 a 2012 ju magazín Billboard označil za interpretku roka a americká televízia VH1 ju v roku 2012 zaradila na piate miesto rebríčka 100 najlepších žien v hudobnom priemysle.S najnovšou štúdiovkou 25 (2015) sa dostala na vrchol UK Chartu aj amerického rebríčka Billboard 200. Vo februári 2017 získala na udeľovaní hudobných cien Grammy ďalších päť trofejí v kategóriách Album roka, Nahrávka roka, Pieseň roka, Najlepší popový sólový výkon a Najlepší popový vokálny album. Na konte už tak má 15 cien Grammy.Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.