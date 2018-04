Adidas zatvára kamenné obchody, pozornosť presúva na internet

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 9. apríla (TASR) - Nemecký výrobca športového oblečenia a obuvi Adidas plánuje v najbližších rokoch zatvoriť viacero kamenných obchodov. Spoločnosť sa totiž plánuje viac sústrediť na online predaje.Ako uviedol pre britský denník The Financial Times výkonný riaditeľ firmy Kasper Rorsted,Ako dodal, už v priebehu najbližšieho roka sa počet kamenných obchodov zníži.povedal Rorsted.Adidas plánuje tržby z online predaja do dvoch rokov zvýšiť viac než dvojnásobne. Zatiaľ čo v roku 2017 zaznamenala firma z predaja cez internet tržby na úrovni 1,6 miliardy eur, v roku 2020 by tržby mali dosiahnuť okolo 4 miliárd eur. Celkovo má spoločnosť vo svete 2500 obchodov a ďalších 13.000 obchodov so značkou Adidas funguje prostredníctvom franšízy.