Adient plánuje ukončiť výrobu v Lozorne ku koncu júna 2018

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. júla (TASR) - Spoločnosť Adient dnes oznámila, že uzatvorí závod v Lozorne ku koncu júna 2018. O tomto kroku dnes manažment závodu informoval zamestnancov. Uviedla to spoločnosť. Rozhodnutie ukončiť výrobu je dôsledkom nepredlženého obchodného kontraktu zo strany existujúceho zákazníka.Vedenie spoločnosti na regionálnej aj globálnej úrovni analyzovalo rôzne možnosti, ako zabezpečiť nové príležitosti pre závod v Lozorne. Analýza, žiaľ, nepriniesla žiadne efektívne riešenie.Manažment si uvedomuje vplyv ukončenia výroby na zamestnancov a k situácii pristupuje s plnou vážnosťou. V závislosti od kvalifikácie spoločnosť ponúkne zamestnancom pracovné miesto v iných centrách na Slovensku. V zmysle kolektívnej zmluvy bude zamestnancom ponúknuté odstupné a ďalšia podpora. V závode momentálne pracuje 250 zamestnancov.povedal európsky riaditeľ výrobnej divízie pre kompletné sedadlové systémy Hynek Maňas.Adient má na Slovensku ďalších päť výrobných závodov, technologické centrum v Trenčíne a globálne biznis centrum v Bratislave.doplnil Maňas.Adient je globálnym lídrom vo výrobe automobilových sedadiel. So 75.000 zamestnancami v 230 výrobných a montážnych závodoch v 33 štátoch sveta vyrába a dodáva automobilové sedadlá pre všetky triedy vozidiel a pre všetkých veľkých výrobcov, a to od kompletných sedadlových systémov až po individuálne komponenty. Integrované firemné kapacity umožňujú podieľať sa na výrobe produktov, ktoré sa každoročne montujú do viac ako 25 miliónov vozidiel.