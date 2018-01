Adoptívna dcéra Woodyho Allena ho opäť obvinila zo zneužitia

Americký režisér Woody Allen. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 17. januára (TASR) - Adoptívna dcéra amerického filmového režiséra Woodyho Allena v stredu svojho otčima opäť obvinila zo sexuálneho obťažovania, ktorého sa mal dopustiť v čase, keď mala len sedem rokov. Dylan Farrowová o incidente hovorila v ukážke z rozhovoru pre televíziu CBS, ktorý stanica odvysiela celý vo štvrtok v relácii This Morning.Dylan Farrowová uviedla, že cíti "rozhorčenie" po rokoch, keď bola "ignorovaná a neverili jej". Svojho otčima obvinila zo zneužitia v minulosti už viackrát. Allena v súvislosti s obvinením z roku 1992 vyšetrovali, no neusvedčili. Samotný režisér obvinenie poprel, pričom uviedol, že išlo o výmysel jeho niekdajšej manželky Mie Farrowovej.Dylan Farrowová obvinenie zo zneužitia zopakovala v roku 2014 v otvorenom liste. Najnovšie s ním prišla nedávno prostredníctvom série príspevkov na Twitteri, ktoré zverejnila krátko pred odovzdávaním Zlatých glóbusov. Domnienka, že obvinenia opätovne zverejnila len vďaka kampani #MeToo, ktorú odštartoval škandál okolo hollywoodskeho producenta Harveyho Weinsteina, ju však rozhorčila, uviedla spravodajská stanica BBC.pýta sa 32-ročná Farrowová v ukážke zo svojho prvého rozhovoru, ktorý s ňou stanica CBS nahrala v pondelok v jej dome v meste Bridgewater v štáte Connecticut.dodala na margo obvinenia.Od Allena sa v súvislosti s obvineniami v ostatnom čase dištancovalo aj viacero hercov, ktorí s ním v minulosti spolupracovali. Sú medzi nimi herečky Rebecca Hallová, Mira Sorvinová, Ellen Pageová, ako aj herci David Krumholtz, Griffith Newman a Timothée Chalamet. Naposledy menovaný tento týždeň oznámil, že svoj honorár za film nový Allenov film A Rainy Day in New York (Daždivý deň v New Yorku) venuje viacerým charitatívnym organizáciám i hnutiu Time's Up, ktoré podporuje obete sexuálneho násilia.Woodyho Allena sa naopak zastal herec Alec Baldwin, ktorý hral v jeho filmoch Alica, Jasmínine slzy či Do Ríma s láskou. Baldwin uviedol, že zriekanie sa Allena i jeho filmov je "neférové a smutné" a na Twitteri dodal, že ho vyšetrovali v dvoch amerických štátoch - New Yorku i Connecticute - no žiadne obvinenia proti nemu nevzniesli.