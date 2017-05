Advocaata v stredu tretíkrát vymenujú za trénera Holandska

Tréner Dick Advocaat. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Amsterdam 8. mája (TASR) - Dicka Advocaata vymenujú v stredu za nového reprezentačného trénera futbalistov Holandska. Referuje o tom agentúra DPA s odvolaním sa na slová poradcu 69-ročného kouča. Advocaat tak zasadne na lavičku "" už tretíkrát, na poste nahradí Dannyho Blinda, ktorého prepustili v marci po kvalifikačnej prehre 0:2 s Bulharskom.Skúsený tréner ešte stále vedie turecký Fenerbahce Istanbul, ktorý prebral v auguste minulého roka a v tom čase prišli do mužstva aj slovenskí futbalisti Martin Škrtel a Miroslav Stoch. Zmluva mu platí do 1. júna, ale on už dávnejšie avizoval, že v Turecku skončí. Advocaatov poradca Rob Jansen v pondelok potvrdil, že sa tréner aj Holandský futbalový zväz (KNVB) už dohodli. "" zareagoval na informáciu podľa agentúry DPA technický vedúci KNVB Hans van Breukelen.Advocaat v minulosti už dvakrát viedol reprezentáciu Holandska v rokoch 1992-1994 a potom aj v období od roku 2002 do 2004. Bude vôbec najstarším trénerom, ktorý kedy viedol bývalých majstrov Európy a trojnásobných vicemajstrov sveta. Okrem rodnej krajiny trénoval skúsený svetobežník z postu hlavného reprezentačného kouča aj Spojené arabské emiráty, Kórejskú republiku, Belgicko, Rusko a Srbsko. V roku 2008 priviedol Zenit Petrohrad k víťazstvu v Pohári UEFA.Jeho asistentom by sa mohol stať Ruud Gullit. Holandsko, ktoré na MS 2014 v Brazílii získalo bronz, zlyhalo v kvalifikácii EURO 2016. Reálne mu hrozí, že nebude hrať ani na MS 2018 v Rusku, keďže po prehre v Sofii sú Holanďania v tabuľke A-skupiny až na štvrtom mieste a na lídra Francúzsko strácajú šesť bodov.