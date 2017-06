Advokát Trumpa poprel Comeyho zasahovanie do vyšetrovania Flynna

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 8. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump nenariadil vtedajšiemu riaditeľovi Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Jamesovi Comeymu, aby zastavil vyšetrovanie bývalého poradcu Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Michaela Flynna, ani nenaznačil, že by tak mal urobiť, uviedol dnes Trumpov právny zástupca Marc Kasowitz.Kasowitz zdôraznil skutočnosť, že Comey dnes počas vypočúvania pred senátnym výborom na kontrolu tajných služieb potvrdil, že FBI priamo prezidenta nevyšetrovala a že Trump "nikdy nebránil vyšetrovaniu" zásahov Moskvy do vlaňajších prezidentských volieb.Trumpov právny zástupca poprel aj Comeyho tvrdenia, že prezident od nehoZároveň však dodal, že prezident má právo od predstaviteľov svojej administratívy "lojálnosť očakávať".Kasowitz tiež kritizoval Comeyho, že postúpil médiám informácie o svojich súkromných rozhovoroch s prezidentom, pričom dodal, že bude na príslušných orgánoch, aby rozhodli, či by sa táto skutočnosť nemala stať predmetom vyšetrovania.Bývalý riaditeľ FBI dnes pred senátnym výborom na kontrolu tajných služieb vypovedal v súvislosti s podozreniami zo zásahov Ruska do vlaňajších amerických prezidentských volieb.Trump nečakane odvolal Comeyho z funkcie šéfa FBI 9. mája a odvtedy čelí podozreniam, že prezident vyvíjal nátlak na riaditeľa FBI, aby ukončil vyšetrovanie jeho bývalého poradcu pre národnú bezpečnosť Michaela Flynna.Comey dohliadal na federálne vyšetrovanie údajných ruských hackerských útokov voči americkej Demokratickej strane a údajných ďalších tajných akcií súvisiacich s prezidentskými voľbami, vrátane prípadných kontaktov ruských predstaviteľov s Trumpovým volebným štábom.