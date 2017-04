Advokáti bezplatne radia, čo robiť v prípade právneho sporu

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. apríla (TASR) - V ôsmich slovenských mestách môžu dnes záujemcovia požiadať o bezplatné právne poradenstvo. V rôznych oblastiach práva im od 9. do 14. h radia advokáti Slovenskej advokátskej komory (SAK), ktorí bezplatné právne poradenstvo poskytujú v rámci Dňa otvorených dverí (DOD).informoval predseda SAK Ľubomír Hrežďovič. Dodal, že vlani advokáti v šiestich mestách poskytli právnu radu viac ako 330 klientom.Deň otvorených dverí organizuje SAK pri príležitosti výročia prijatia zákona o slobodnom výkone advokácie. "," uviedol Hrežďovič.V Bratislave je miestom bezplatného poradenstva sídlo SAK na Kolárskej ulici. Medzi prvými návštevníkmi, ktorí prišli požiadať o právnu radu, bola pani Viera. "prezradila. Pani Ivana zasa prišla požiadať o zorientovanie sa v oblasti rodinného práva. "Potrebujem si nechať vysvetliť niektoré otázky súvisiace s dedičským konaním," povedala. Pán Ivan si prišiel overiť svoj postup, ktorý zvolil.priznal.Súčasťou Dňa otvorených dverí sú odborné prednášky pre študentov stredných škôl a verejnosť na témy advokácie a jej úloh v spoločnosti, histórie advokácie na Slovensku či etiky advokátskeho povolania. Poslucháčmi prvej prednášky i prvými diskutérmi s advokátmi boli študenti Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium na Teplickej ulici v Bratislave. "" uviedol pre TASR podpredseda SAK Juraj Veverka.Minulý rok Deň otvorených dverí navštívilo spolu so školákmi viac ako 430 ľudí.Slovenská advokátska komora je nezávislá samosprávna stavovská organizácia združujúca viac ako 5800 advokátov a 2100 advokátskych koncipientov. Úlohy advokácie plnia advokáti najmä tým, že obhajujú občanov v trestnom konaní, zastupujú občanov a právnické osoby pred súdmi, štátnymi orgánmi a inými subjektmi, spisujú listiny, poskytujú právne rady a spracúvajú právne rozbory. Do výlučnej kompetencie Slovenskej advokátskej komory patrí disciplinárna právomoc, ktorou vykonáva dozor nad výkonom advokátskeho povolania.