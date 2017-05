Advokáti preverili Trumpové daňové priznania, väzby na Rusko nenašli

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 12. mája (TASR) - V daňových priznaniach amerického prezidenta Donalda Trumpa sa až nanenachádzajú príjmy z ruských zdrojov ani dlhy voči ruským veriteľom. Informovali o tom dnes prostredníctvom listu prezidentovi advokáti Sheri Dillonová a William Nelson, ktorí preverovali Trumpove daňové priznania za uplynulých desať rokov. Kópiu samotných priznaní však nezverejnili, takže ich zistenia nebolo možné nezávisle overiť.Podľa agentúry AP predstavuje takáto previerka doposiaľ posledný pokus Trumpa zbaviť sa obvinení z väzieb na Rusko, ktorými čelí jeho predvolebná kampaň. Agentúra zároveň upozornila na to, že previerka sa týkala len ostatných desiatich rokov, takže ostala otvorená otázka, či nemohol mať Trump finančné vzťahy s Ruskom v dávnejšej minulosti.V liste advokátov sa uvádza, že počas preverovaného obdobia sa neuskutočnili nijaké investície z Ruska do Trumpom kontrolovaných spoločností a samotný Trump ani jeho spoločnosti nemali nijaké dlhy voči ruským veriteľom.Spomínajú sa tam však určité výnimky. K nim patrí Trumpov príjem vo výške 12,2 miliónov dolárov z podujatia Miss Universe, ktoré sa v roku 2013 konalo v Moskve. Ďalšou výnimkou je predaj nehnuteľnosti na Floride ruskému miliardárovi, na ktorej Trump v roku 2008 zarobil 95 miliónov dolárov.Biely dom uviedol, že Trump advokátov o takúto previerku požiadal po tom, ako senátor Lindsey Graham žiadal o informácie o akýchkoľvek väzbách, ktoré by prezident mohol mať s Moskvou. Práve Graham totiž vedie v americkom Kongrese jednu z komisii, ktorá preveruje údajné zasahovanie Ruska do novembrových prezidentských volieb v USA.