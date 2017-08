Advokáti: Zápis do Registra partnerov verejného sektora nesie problémy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 4. augusta (TASR) – Zápis do Registra partnerov verejného sektora (RPVS) prináša v praxi problémy. Upozornila na to advokátska kancelária Ružička Csekes, ktorá je oprávnenou osobou pre rad firiem obchodujúcich so štátom. Podľa jej právnikov Jána Azuda a Ivana Šafranka je dobrý úmysel nového protischránkového zákona pri praktickej realizácii podkopávaný nedostatkami.skonštatovali v tlačovej správe. Právnici ocenili cieľ nového zákona. Podľa nich je správne, aby verejnosť poznala skutočných vlastníkov firiem, ktoré robia obchody so štátom. Vyčítali však, že legislatíva prináša administratívnu záťaž pre nadnárodné korporácie, pri ktorých sa do RPVS zapisujú členovia vrcholového manažmentu.uviedol Azud s tým, že registráciu komplikujú aj technické problémy.vysvetlil.Formuláre zápisov a verifikačné dokumenty obsahujúce väčšie množstvo údajov systém podľa Azuda nevie opakovane načítať, prílohy bežne neprechádzajú, formulár niekedy neakceptuje väčšie množstvo zapísaných údajov a odošle sa len čiastočne.opísal.Ďalšou rovinou problémov pre partnerov verejného sektora a oprávnené osoby je postup registrového súdu, upozornil právnik.kritizuje Azud.Ministerstvo spravodlivosti v reakcii na kritiku uviedlo, že väčšie problémy už v súčasnosti neeviduje. Hovorca rezortu Peter Bubla pripomenul, že v prechodnom období, do konca júla, bolo na Okresný súd v Žiline doručených 12.673 návrhov na zápis do RPVS.deklaroval Bubla.Čo sa týka zápisu členov vrcholového manažmentu spoločností, hovorca pripomenul, že zákon vychádza z európskej legislatívy, kde emitenti cenných papierov požívajú osobitný režim spočívajúci v tom, že namiesto konečných užívateľov výhod sa uvádzajú členovia vrcholového manažmentu.ozrejmil.reagoval Bubla ohľadom údajnej nekonzistentnosti rozhodovania vyšších súdnych úradníkov. Pripomenul, že registračné konanie je od počiatku koncipované ako formalizované konania, čo umožňuje realizáciu registrácie v pomerne krátkom čase. Predseda OS v Žiline podľa Bublu zatiaľ ani raz nevyužil oprávnenie predĺžiť lehotu na vybavenie vecí o ďalších desať dní. Denný nápad pritom kolíše od 300 do 700 vecí.