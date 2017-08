Advokátska komora: Revízna komisia prešetrila vlani 415 sťažností

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. augusta (TASR) – Revízna komisia Slovenskej advokátskej komory (SAK) v roku 2016 prešetrila 415 sťažností na prácu advokátov. Opodstatnených bola zhruba desatina, komisia podala celkom 47 návrhov na začatie disciplinárneho konania. Informovala o tom hovorkyňa SAK Alexandra Donevová.Sťažnosti podávali najčastejšie klienti advokátov, protistrany ich klientov a rôzne orgány a organizácie s výhradami voči postupu advokáta pri poskytovaní právnych služieb. Pre narastajúci počet sťažovateľov zriadila SAK kanceláriu pre verejnosť, ktorá poskytuje informácie a poradenstvo v tejto veci.Kancelária je otvorená každú stredu v párnom týždni. Ľudia môžu prísť osobne do sídla SAK na Kolárskej ulici v Bratislave alebo sa informovať telefonicky, v oboch prípadoch v čase od 10. do 13 h.Disciplinárne stíhaní advokáti vlani najčastejšie nedostatočne informovali klientov o priebehu vybavovania ich právnych vecí, nevyúčtovali veci alebo nevrátili doklady po skončení právnej veci klienta, nedostatočne poskytovali právne služby, nevyúčtovali prijaté preddavky alebo bez predchádzajúcej dohody neodovzdali klientovi priznané náhrady trov konania, menovala zistené nedostatky Donevová.Revízna komisia SAK však podala sťažnosti aj proti advokátom a koncipientom, ktorí v ústnom alebo písomnom prejave používali výrazy a argumenty neadekvátne postaveniu advokáta a nedodržiavali ustanovenie o povinnosti odmietnuť zastupovanie v kolíznych prípadoch. Taktiež prešetrila ex offo 26 vecí, z ktorých bolo podaných deväť návrhov na disciplinárne konanie.Dohľad nad riadnym výkonom advokácie patrí k základným úlohám SAK. Na starosti ho má práve Revízna komisia, ktorá má kontrolné právomoci aj vo vzťahu k predsedníctvu. Predseda komisie je zároveň oprávnenou osobou na podávanie disciplinárnych návrhov, o ktorých rozhoduje disciplinárna komisia.ocenil predseda SAK Tomáš Borec prácu jej členov. Podľa doterajšieho predsedu komisie Richarda Karkóa bolo cieľom jej členov vždy chrániť poctivých advokátov a klientov.doložil Karkó.Po júnovej konferencii advokátov sa novou predsedníčkou komisie stala Zuzana Čížová.