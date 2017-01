Aerolínie objavujú stále nové možnosti, ako na cestujúcich zarobiť

Ilustračná foto k štrajku na frankfurtskom letisku. Foto: TASR Foto: TASR

Frankfurt nad Mohanom 24. januára (TASR) - Každý cestujúci to už niekedy zažil: na konci rezervačného procesu je let z jedného miesta do druhého oveľa drahší, než spočiatku predpokladal. A to len preto, že chcel odovzdať jeden kufor, na palube niečo piť, alebo sedieť vedľa svojho partnera.Začali to nízkonákladové letecké spoločnosti, postupne tento koncept prevzali aj veľké aerolínie. Cieľom je cestujúcim predať nielen "holú" letenku, ale aj dodatočné služby. Možnosť bezplatnej prepravy batožiny či bezplatný výber sedadla už patria minulosti. Súčasnosť sa nesie v znamení dodatočných príjmov, ktoré sú pre letecké spoločnosti čoraz dôležitejšie.Aerolínie našli celý rad možností, vďaka ktorým môžu na cestujúcich zarábať. Okrem samotných leteniek ponúkajú rezerváciu sedadla, občerstvenie, prepravu batožiny, používanie kreditných kariet, skoršie nastupovanie na palubu, či prístup na internet a k zábavným platformám na palube. Tieto služby často ponúkajú aj v balíkoch.Provízie inkasujú aerolínie aj za sprostredkovanie ubytovania, poistenie, transfery z letiska či prenájom vozidla. Ďalším zdrojom príjmov sú provízie za ďalšie produkty, ktoré ponúkajú v rámci vernostných programov. Novým trendom je platené umiestňovanie produktov na palube, ktoré si cestujúci môžu počas letu vyskúšať a následne kúpiť.Poradenská spoločnosť IdeaWorks už niekoľko rokov vypracúva pre mobilného operátora Car Trawler analýzy o tom, koľko cestujúci za svoje lety naozaj zaplatia a ktoré aerolínie z toho najviac profitujú. IdeaWorks analyzoval výročné správy 135 leteckých spoločností za rok 2015, z čoho zhruba polovica zverejnila podrobnosti o dodatočných príjmoch. Z nich vyplýva, že nové predajné stratégie im priniesli dodatočné tržby 40,5 miliardy USD (37,8 miliardy eur), čo predstavuje zhruba 8,7 % celkových tržieb.