Aerosmith musel pre zdravotné problémy speváka zrušiť zvyšok turné

Washington 27. septembra (TASR) - Americká hardrocková skupina Aerosmith oznámila, že ruší zvyšok koncertného turné AeroVederci pre "neočakávané zdravotné problémy" svojho speváka Stevena Tylera. Skupina, ktorá v nedeľu vystúpila v brazílskom meste Sao Paolo, to oznámila na svojej oficiálnej webovej stránke.Zrušené sú štyri zostávajúce koncerty v brazílskej Curitibe, čilskom Santiagu, argentínskom Rosariu a mexickom Monterrey, uviedla dnes agentúra DPA."Je mi to veľmi ľúto a mám pocit, že som vás sklamal. Nie som však v život ohrozujúcom stave, ale muselo sa to riešiť bezodkladne. Potrebujem odpočinok a lekársku opateru, aby som mohol vystupovať i v budúcnosti," uviedol vo vyhlásení 69-ročný Tyler, ktorý sa hneď po koncerte v Sao Paole na radu lekárov vrátil do USA.Spevák svoje zdravotné problémy nešpecifikoval.Skupina Aerosmith vznikla v roku 1971 v Bostone a patrí medzi najvplyvnejšie americké rockové formácie. Na konte má 15 štúdiových albumov, šesť koncertných albumov, 12 kompilácií, ako aj štyri ceny Grammy. Celosvetovo sa predalo 150 miliónov jej nahrávok. V roku 2001 skupinu uviedli do Rockandrollovej siene slávy.