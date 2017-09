Aerosmith

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 27. septembra (WebNoviny.sk) - Spevák americkej kapely Aerosmith Steven Tyler má zdravotné problémy, ktoré si vyžadujú liečbu v USA. Interpret sa vrátil do rodnej krajiny po koncerte v brazílskom Sao Paule, keď mu lekári odporučili liečbu a odpočinok.Šesťdesiatdeväťročný rodák z New Yorku o tom informoval prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter, kde uviedol, že nie je v ohrození života a musí si tieto nečakané zdravotné problémy vyriešiť hneď, aby mohol ďalej koncertovať, pričom očakáva úplné uzdravenie.Skupina musela zrušiť štyri koncerty v Brazílii, Čile, Argentíne a Mexiku.* vznikli v roku 1970 v Bostone a debutovali o tri roky neskôr eponymnou štúdiovkou. V súčasnosti majú na konte pätnásť albumov, pričom tým zatiaľ posledným je Music From Another Dimension! (2012).K ich najznámejším skladbám patria Dream On, Angel, Love In An Elevator, Cryin', Crazy, Janie's Got A Gun, Jaded, Livin' On The Edge, Pink či I Don't Want To Miss A Thing zo snímky Armageddon (1998).V kapele v súčasnosti pôsobia okrem spomínaného Tylera aj Joe Perry (gitara), Tom Hamilton (basgitara), Brad Whitford (gitara) a Joey Kramer (bicie).Štvornásobných držiteľov Grammy uviedli v roku 2001 do Rock'n'rollovej siene slávy, pričom Tyler s Perrym získali v roku 2013 ASCAP Founders Award a uviedli ich do Skladateľskej siene slávy.style="text-decoration: underline">Aerosmith zrušili koncerty, Steven Tyler má zdravotné problémy © SITA Všetky práva vyhradené.