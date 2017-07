AFC Nové Mesto nad Váhom definitívne 16. účastníkom 2. ligy

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 28. júla (TASR) - Klub AFC Nové Mesto nad Váhom sa definitívne stal 16. účastníkom druhej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. V piatok ho v zrýchlenom konaní schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu (VV SFZ) v zmysle čl. 19 bod C Rozpisu súťaží. SFZ o tom informoval v tlačovej správe zaslanej TASR.Druhá najvyššia slovenská súťaž bude mať 16 účastníkov napriek odstúpeniu FC VSS Košice. Jeho miesto zaujme AFC Nové Mesto nad Váhom, druhý tím zo skupiny Západ o zotrvanie v 2. lige v sezóne 2016/2017. Ako uviedol SFZ, zápas 1. kola Nové Mesto – Podbrezová B sa odohrá v náhradnom termíne.Zástupcovia všetkých druholigových klubov sa vo štvrtok stretli pred štartom súťaže vo Vyhniach a témou rokovaní bola aj účasť jej minulosezónneho víťaza. Ten mal právo pôsobenia vo Fortuna lige, ale pre nesplnené licenčné podmienky v nej nemohol hrať. Medzi slovenskou elitou ho nahradil FC Nitra. VSS mal hrať domáce súboje v Žiline, prvý už v sobotu proti rezerve Podbrezovej. Košice však ani neabsolvovali letnú prípravu. Realizačnému tímu sa skončili zmluvy k 30. júnu, tréner Jozef Majoroš prijal ponuku asistentského postu vo fortunaligových Michalovciach. Odchody sa nevyhli ani hráčskemu kádru, posledný odišiel Nikola Ristovski, keď posilnil košickú Lokomotívu.Druhá liga sa začne v piatok 28. júla v novom formáte, ktorý napokon nedostal trhliny ani odchodom košického mužstva. Aby sa v budúcnosti nezopakovala podobná situácia, príslušné orgány SFZ pripravujú licenčný systém pre 2. ligu, ktorý by zahŕňal aj dlhy klubov voči hráčom a trénerom, a mal by začať platiť od sezóny 2018/2019. Sezónu 2017/18 absolvuje 16 účastníkov tak, ako bolo stanovené na konferencii 3. júna 2016 v Bratislave. Komisia SFZ pre riadenie 2. ligy oslovila aj víťaza skupiny Západ o zotrvanie v 2. lige v sezóne 2016/2017 Spartak Trnava B a rovnako aj druhý tím zo skupiny Východ o zotrvanie v 2. lige v sezóne 2016/2017 MŠK Rimavská Sobota, oba zmienené kluby však neprejavili záujem o účinkovanie v 2. lige v sezóne 2017/2018, kým AFC Nové Mesto nad Váhom áno.