AfD chce iniciovať v parlamente vyšetrovanie Merkelovej

Volebný líder Alternatívy pre Nemecko (AfD) Alexander Gauland Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Merkelová v reakcii na AfD: Nebojím sa žiadnej vyšetrovacej komisie

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 24. septembra (TASR) - Predstavitelia Alternatívy pre Nemecko (AfD) pokračovali dnes večer, krátko po uzavretí volebných miestností, v agresívnej rétorike známej z ich predvolebných i skorších akcií.Volebný líder protiimigračnej, euroskeptickej strany Alexander Gauland vníma výsledok hlasovania občanov ako mandát na vyhlásenie boja proti budúcej spolkovej vláde.vyhlásil kontroverznými výrokmi známy predstaviteľ AfD, ktorý avizoval poľovačku na úradujúcu kancelárku i hon na vládu.To však nezostalo jediným podobným vyjadrením z radov AfD.Gaulandova kolegyňa-volebná líderka strany Alice Weidelová avizovala iniciovanie vytvorenia vyšetrovacieho grémia v parlamente, ktoré by sa zaoberalo nešpecifikovanými porušeniami práva zo strany kancelárky Angely Merkelovej.Predsedníčka AfD Frauke Petryová vníma volebný úspech ako povzbudenie pre stranu, aby v nasledujúcich štyroch rokoch pripravila výmenu vlády pre rok 2021.Podľa jej slov pre televízny kanál MDR síce CDU zaznamenala drastické straty, avšak prišla o primálo hlasov na to, ako chybne riadi krajinu.Aj na pôde parlamentu chce AfD prezentovať idey známe už z jej mimoparlamentného pôsobenia, oznámila Petryová, ktorá netajila ambície strany získať väčšinu v Nemecku.Predstaviteľom AfD blahoželala k "historickému" volebnému výsledku šéfka ultrapravicového francúzskeho Národného frontu, Marie Le Penová.Informovala o tom sama prostredníctvom jednej zo sociálnych sietí.Podľa jej slov ide o nový symbol prebudenia sa európskych národov.Znepokojenie nad značným volebným ziskom AfD vyjadril Európsky židovský kongres.Podľa jeho stanoviska však jestvuje dôvera, že iné politické strany v Spolkovom sneme v Berlíne zabezpečia, aby sa pravicoví populisti neocitli v budúcej vládnej koalícii. Vyjadrenia politikov AfD svedčia o alarmujúcej úrovni netolerancie, aká nebola v Nemecku po desaťročia, vyplýva zo stanoviska, o ktorom informovalo internetové vydanie denníka Bild.Nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová reagovala dnes v televíznej povolebnej relácii ARD a ZDF zdržanlivo na hrozby AfD, avizujúce iniciovanie vytvorenia parlamentnej vyšetrovacej komisie pre objasnenie jej utečeneckej politiky.zdôraznila šéfka nemeckej spolkovej vlády, avšak dodala: Musíme dbať na to, aby sme mali ešte dosť času zaoberať sa budúcnosťou. Ide o hospodársku budúcnosť krajiny. Preto nám radím nezačínať nové volebné obdobie iba s prehliadkou minulosti.Angela Merkelová súčasne avizovala tvrdé vyporiadanie sa s AfD na parlamentnej pôde v súlade s ústavou krajiny.