AfD má viac poslancov s migračným pozadím než CDU/CSU

Spolupredsedníčka nemeckej euroskeptickej opozičnej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Frauke Petryová odchádza po tlačovej konferencii po nedeľňajších parlamentných voľbách v sídle AfD v Berlíne 25. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 29. septembra (TASR) - Pravicovopopulistická Alternatíva pre Nemecko (AfD) bude mať v novom parlamente relatívne viac poslancov s prisťahovaleckým pozadím, než blok konzervatívnych strán CDU/CSU kancelárky Angely Merkelovej. Informovala o tom dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na údaje, ktoré zverejnil nemecký portál Mediendienst Integration, zhromažďujúci dáta o migrácii.Pomerne nová strana AfD získala v nedeľňajších parlamentných voľbách 12,6 percenta hlasov a po prvýkrát sa tak dostala do Spolkového snemu (Bundestag). Voličov oslovila aj tvrdou kritikou migračnej politiky kancelárky Merkelovej a odmietaním prijímania moslimských prisťahovalcov.Spomedzi 93 poslancov AfD, ktorí zasadnú do lavíc Bundestagu, bude až 7,5 percenta pochádzať z prisťahovaleckých rodín. Medzi omnoho početnejšími konzervatívcami (246 kresiel) tento podiel dosiahne len 2,9 percenta. Oba bloky budú mať zhodne po sedem zákonodarcov s pomerne nedávnym prisťahovaleckým pozadím.komentoval uvedené zistenia profesor Jannis Panagiotidis z univerzity v Osnabrücku.V novom Bundestagu zasadne celkovo 709 poslancov, spomedzi ktorých bude 57 s imigračným pozadím. Bude to o 20 viac než v doterajšom 630-člennom Spolkovom sneme. Najvyšší podiel takýchto zákonodarcov bude mať strana Ľavica (18,8 percenta), nasledovaná zelenými (14,9 percenta), sociálnymi demokratmi (9,8 percenta) a AfD.Spomedzi 82 miliónov obyvateľov Nemecka má migračné pozadie 22,5 percenta. Do tejto skupiny sa rátajú osoby, ktoré buď nezískali nemecké občianstvo hneď pri narodení, alebo mali aspoň jedného rodiča, ktorý nebol rodený nemecký občan.