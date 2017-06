Aféra Watergate spustila pád 37. prezidenta USA Richarda Nixona

Richard Milhous Nixon Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Washington/Bratislava 17. júna (TASR) - Škandál, ktorý pred 45 rokmi skončil pádom 37. prezidenta USA Richarda Nixona, odkryl sieť politických špiónov, prípady sabotáže a korupcie.17. júna 1972 o pol tretej ráno zadržala americká polícia päť osôb pri pokuse o vlámanie sa do sídla Národného demokratického výboru v komplexe Watergate vo Washingtone. Muži si tam chceli pod zámienkou "krádeže" nafotiť stranícke materiály Demokratickej strany. Zároveň mali v úmysle opraviť a znovuinštalovať odpočúvacie zariadenie, ktoré tajne do kancelárií umiestnili už v 28. mája 1972.Jedným zo zadržaných bol aj bývalý agent Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Jim McCord, ktorý bol zároveň aj členom Nixonovho volebného štábu.V roku 1972 vyšlo tiež najavo aj to, že aj ďalší z "lupičov" kedysi pracoval pre CIA, pričom zvyšní traja zadržaní páchatelia, proticastrovskí Kubánci z Miami, boli taktiež napojení na túto tajnú službu. Tým sa potvrdilo podozrenie, že nejde o obyčajných zlodejov, ale ide o blízkych pracovníkov aparátu prezidenta Nixona.Kauzou sa začali intenzívne zaoberať reportéri z denníka Washington Post - Carl Bernstein a Bob Woodward. V priebehu dvoch rokov uverejnili na základe dôveryhodných informácií, získaných od ich anonymného zdroja, prezývaného Deep Throat, vyše 300 článkov. Až v roku 2005 vyšlo najavo, že ním bol námestník riaditeľa FBI Mark Felt.Vyše tridsať úradníkov amerického prezidenta Nixona a organizátorov jeho prezidentskej kampane a finančných darcov sa po prevalení aféry priznalo, resp. bolo uznaných za vinných z porušenia zákona. Devätnásť z nich si odsedelo tresty v rozsahu od jedného do 52 mesiacov.Obvinení boli aj Nixonov poradca Everett Howard Hunt a poradca finančnej komisie Výboru pre znovuzvolenie prezidenta Nixona - Gordon Liddy. V marci 1974 bola zo sprisahania a zneužitia právomoci a odsúdená tzv. "watergateská sedmička", vplyvní a významní spolupracovníci prezidenta Nixona: H. R. Haldeman, J. Ehrlichman, J. N. Mitchell, Charles Colson, Gordon C. Strachan, Robert Mardian a Kenneth Parkinson.Americká verejnosť sa vďaka investigatívnej práci reportérov dozvedela aj o existencii tajného nahrávacieho zariadenia priamo v Bielom dome. Vydanie uvedených nahrávok rozhovorov nariadil prezidentovi Nixonovi v júli 1974 Najvyšší súd USA. Pár dní po tom začal podnikať právny výbor Snemovne reprezentantov prvé kroky v rámci procesu odvolávania prezidenta Nixona (impeachmentu) z dôvodov marenia výkonu spravodlivosti a porušenia ústavy.Richard Nixon, ktorý bol prezidentom USA od roku 1969, počas svojho druhého volebného obdobia vo funkcii prezidenta, 8. augusta 1974 vo večerných hodinách verejne oznámil svoju rezignáciu na post prezidenta USA, s platnosťou od nasledujúceho dňa. Urobil tak ako prvý prezident v dejinách USA.Jeho nástupca – 38. prezident - 1974-1977 - Gerald Rudolph Ford (republikán) mu potvrdil plnú prezidentskú imunitu.Carl Bernstein a Bob Woodward získali za sériu svojich reportáží v roku 1973 pre denník The Washington Post prestižnú Pulitzerovu cenu a spoločne obaja vydali knihu All the President's Men, ktorá sa v roku 1976 stala predlohou k trojnásobnému oscarovému filmu Alana Pakulu Všetci prezidentovi muži, v hlavnej úlohe s Dustinom Hoffmanom a Robertom Redfordom.