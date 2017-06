Afganci žialia nad obeťami krvavého bombového útoku v Kábule

Pohrebný sprievod s rakvou, v ktorej je obeť bombového útoku ( 31.5.2017) na vládnu a diplomatickú štvrť v afganskom Kábule. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Kábul 2. júna (TASR) - Afganci vo štvrtok žialili nad stratou príbuzných, priateľov a kolegov - deň po tom, čo veľké cisternové vozidlo s výbušninami explodovalo v hlavnom meste Kábul, pričom zomrelo najmenej 90 ľudí a zranených bolo vyše 450 osôb. Išlo o jeden z najhorších útokov extrémistov od odchodu zahraničných síl z krajiny v roku 2014, napísala agentúra AP.Úradujúci starosta Kábulu uviedol, že explózia bola taká silná, že zničila budovy až do vzdialenosti štyri kilometre od jej epicentra.Množstvo ľudí čakalo v nemocniciach, aby sa dozvedeli niečo o zdravotnom stave členov svojej rodiny a priateľov, zranených pri útoku. Pohrebné sprievody bolo vidieť v uliciach po celom Kábule.Samovražedný bombový útočník vošiel v stredu cisternovým vozidlom do prísne stráženej kábulskej diplomatickej štvrte počas rannej špičky a zanechal za sebou chaos a skazu. Väčšinu obetí tvorili civilisti, vrátane žien a detí, ale medzi mŕtvymi sa nachádzali aj afganskí ochrankári pracujúci na mnohých veľvyslanectvách.Výbušniny boli ukryté v cisterne vozidla, využívaného na čistenie septikov, uviedol hovorca ministra vnútra Nadžíb Daníš. Cisterny vidieť v uliciach Kábulu veľmi často, keďže v meste žijú takmer štyri milióny ľudí, ale nemajú kanalizačnú sieť - väčšinou sú teda závislí od septických nádrží - alebo sú tam dokonca otvorené stoky.Výbuch vyhĺbil blízko námestia Zanbak vo štvrti Wazír Akbar Chán kráter hlboký okolo päť metrov. Vo štvrti sa nachádzajú zahraničné veľvyslanectvá, ktoré sú chránené vlastnými bezpečnostnými agentmi, ako aj afganskou políciou a národnými bezpečnostnými silami. Ťažko poškodená bola neďaleká nemecká ambasáda.V oblasti je aj ministerstvo zahraničných vecí, prezidentský palác a sídla tajných a bezpečnostných služieb. Strážia ich vojaci vycvičení Američanmi a ďalšími koaličnými partnermi.Zatiaľ sa k útoku, ku ktorému došlo v prvý týždeň moslimského posvätného mesiaca ramadán, nikto neprihlásil. Taliban rázne poprel zodpovednosť za útok.Úradujúci starosta mesta Abdulláh Habíbzaj uviedol, že podľa prvých odhadov dosiahla celková škoda spôsobená útokom miliardu afghání (1,5 milióna dolárov), ale dodal, že táto suma môže ešte narásť.Starosta informoval, že mestskí zamestnanci odviezli do dnešného rána 200 veľkých nákladných vozidiel odpadkov a trosiek - napríklad rozbité sklo a okná.Stovky ľudí sa zhromaždili na kábulskom cintoríne, kde sa konal pohreb Zamaraja Chána, ochrankára, ktorý prišiel pri útoku o život. Zostalo po ňom sedem detí.Jeho brat Džan Muhammad povedal, že Zamaraj zomrel spolu s deviatimi svojimi kolegami, ktorí pracovali pre súkromnú bezpečnostnú firmu.Niektorí ľudia sú však stále nezvestní a rodiny pátrajú v miestnych nemocniciach po informáciách o svojich blízkych.