Afganec, ktorý dobodal expriateľku, dostal doživotie

Viedeň 18. júla (TASR) - Na doživotie odsúdili v pondelok vo Viedni 27-ročného Afganca, ktorý svoju expriateľku bodol vreckovým nožíkom päťkrát do hlavy. Dvadsaťdvaročná žena útok prežila, zostali jej však trvalé následky - je spolovice ochrnutá a odkázaná na pomoc.Porota uznala muža jednomyseľne vinným z trestného činu pokusu o vraždu, ktorý podľa sudcu vykonal mimoriadne brutálnym, strašným a zákerným spôsobom. Verdikt by mal mať aj preventívny účinok, informovala agentúra APA.Súd súčasne priznal žene odškodné vo výške 50.000 eur a zaviazal Afganca na úhradu všetkých nákladov spojených so starostlivosťou o ňu.Obhajoba avizovala odvolanie a žiadosť o zrušenie rozsudku, takže tento nie je zatiaľ právoplatný.Ku krvavému incidentu došlo 12. júla 2016 na jednej zo staníc viedenského metra. Obžalovaný, ktorý tvrdí, že do Rakúska ušiel ako hudobník a básnik pred hnutím Taliban, sa tam nemohol zasnúbiť s vyhliadnutou vzdialene príbuznou nevestou, pretože nedokázal ako pomocný robotník predložiť 11.000 eur požadovaných jej príbuznými.Afganec a jeho krajanka tak zostali tajne priateľmi, avšak ich vzťah sa neustále zhoršoval. Zatiaľ čo žena ukončila štúdium, vyučila sa za učiteľku v materskej škole, navštevovala autoškolu i večerný kurz angličtiny a navyše prestala nosiť šatku na hlave, jej partner nepracoval, žil z podpory štátu a oddával sa alkoholu a drogám.Keď mu žena oznámila, že sa s ním chce rozísť, počkal si Afganec na ňu so zatváracím nožíkom. Ešte predtým sa inej žene stihože ju zavraždí.