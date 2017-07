Afganistan a Pakistan podniknú spoločné operácie proti militantom

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kábul 4. júla (TASR) - Afganistan a Pakistan budú podnikať spoločné vojenské operácie proti útočiskám militantov na oboch stranách svojej spoločnej hranice. Uviedol to dnes v Kábule hovorca kancelárie afganského prezidenta s tým, že USA a Čína budú tieto operácie monitorovať.Hovorca spresnil, že cieľom spoločných operácií je vyhnať zo skrýš v pohraničí príslušníkov fundamentalistického hnutia Taliban a teroristického klanu Hakkání.Agentúra DPA pripomenula, že vzťahy medzi Pakistanom a Afganistanom boli celé mesiace napäté, pričom sa navzájom obviňovali, že slúžia ako útočisko pre islamistických militantov.V pohraničnej oblasti sa totiž skrýva mnoho islamistických ozbrojencov, ako aj extrémistov, ktorí chcú bez prekážok prekračovať hranicu medzi Pakistanom a Afganistanom.Hnutie Taliban momentálne kontroluje alebo má vplyv v 11 percentách okresov v Afganistane, zatiaľ čo na ďalších asi 30 percentách územia podniká útoky. NATO a Spojené štáty majú obavy, že vládou nekontrolované oblasti Afganistanu sa môžu opäť stať domovom teroristických skupín plánujúcich útoky v rôznych krajinách - podobne ako to kedysi bolo aj v prípade teroristickej siete al-Káida.Generál síl NATO John Nicholson nedávno upozornil, že región v afgansko-pakistanskom pohraničí slúži ako skrýša pre 20 z celkovo 98 teroristických skupín, ktorých mená figurujú na zozname vypracovanom Spojenými štátmi. Podľa Nicholsona ide "o najväčšiu koncentráciu (teroristických skupín) na svete".Washington okrem tvrdí, že úkryt afganským ozbrojencom poskytuje aj Pakistan.Podľa agentúry DPA Spojené štáty by mali tento mesiac zverejniť svoju novú stratégiu voči Afganistanu, ktorá bude zahŕňať aj vzťahy s Pakistanom.