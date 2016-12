Afganská rodina kritizovala bývanie v Nemecku,postará sa o ňu Belgicko

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 30. decembra (TASR) – Belgický úrad na ochranu práv cudzincov odmietol vydanie afganskej rodiny z Belgicka do Nemecka. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že v Nemecku by rodina migrantov nemala zaručené dôstojné ubytovanie.Afganská rodina – matka s piatimi deťmi - pôvodne požiadala o azyl v Nemecku. Neskôr však svoje rozhodnutie odvolala, pretože jej nemecké úrady neposkytli dôstojné ubytovanie a odišla do Belgicka.Podľa platného azylového systému EÚ by sa ale rodina mala vrátiť do štátu, kde o azyl požiadala, čo uznal aj Berlín. Informoval o tom belgický denník Le Soir.Matka rodiny argumentovala tým, že centrá pre žiadateľov o azyl sú preplnené a deti tam bývajú v stanoch alebo unimobunkách v nepriaznivých hygienických podmienkach a bez nároku na súkromie. Belgický úrad na ochranu práv cudzincov jej dal za pravdu a odmietol rodinu vydať do Nemecka, čo znamená, že žiadosť o azyl spracuje Belgicko.