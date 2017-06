Afganský prezident Ghaní znovu vyzval Taliban na mierové rozhovory

Afgánsky prezident Ašraf Ghaní, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kábul 6. júna (TASR) - Afganský prezident Ašraf Ghaní dnes znova pozval fundamentalistické hnutie Taliban na mierové rozhovory. Označil to za "poslednú šancu" pre týchto militantov, aby zanechali svoje 16 rokov trvajúce povstanie a pridali sa k politickému riešeniu.Ghaní tiež oznámil, že počet obetí minulotýždňového bombového útoku v metropole Kábul sa výrazne zvýšil na 150. Cieľom útoku neďaleko nemeckého veľvyslanectva podľa jeho slov nebolo jedno konkrétne miesto, ale celá diplomatická štvrť. Výbuch vozidla naloženého výbušninami bol jedným z najhorších útokov extrémistov v Kábule od odchodu zahraničných síl z krajiny v roku 2014.Afganský líder vystúpil na otvorení medzinárodnej mierovej a bezpečnostnej konferencie, ktorá sa koná v Kábule. Na tomto tzv. Kábulskom procese sa zišli zástupcovia 23 krajín, ako aj EÚ, OSN a NATO s cieľom diskutovať o bezpečnostných a politických problémoch stredoázijského Afganistanu. K účastníkom patria okrem iných aj Rusko, Pakistan, India, USA, Británia či Nemecko.Taliban neustále rozširuje svoje pôsobenie, odkedy vojenské sily USA a NATO koncom roka 2014 oficiálne ukončili svoju bojovú misiu v Afganistane, ktorá sa zmenila na podporu miestnych síl a boj proti terorizmu.Doterajšie snahy o mierové rozhovory v Afganistane opakovane stroskotali. Taliban odmieta rokovať s vládou, pokým z krajiny neodídu všetci zahraniční vojaci, a stále sa označuje za exilovú vládu, čo rozčuľuje činiteľov v Kábule.Prezident Ghaní dnes Taliban varoval pred pokusmi o prevrat s tým, že hnutiu sa nepodarí zvrhnúť afganskú vládu. Povedal tiež, že počet zahraničných bojovníkov v krajine, ktorým afganské úrady už dlho pripisujú mnohé z bezpečnostných problémov, sa v uplynulých rokoch zvýšil z 200 na 11.000.Členovia a partneri NATO v súčasnosti vedú rozhovory o tom, či by nemali do Afganistanu znova vyslať viac vojakov vzhľadom na výrazne zhoršenú bezpečnostnú situáciu. Bezpečnostní experti vyslovujú obavy, že v čoraz väčšom počte oblastí tejto krajiny, v ktorých vláda nedokáže presadiť právo a poriadok, by mohli nájsť útočisko bojovníci al-Káidy, ako aj džihádisti skupiny Islamský štát (IS) utekajúci zo Sýrie a Iraku.