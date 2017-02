AFISP: Podporujeme rast nárokov na kvalifikáciu finančných agentov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 4. februára (TASR) - Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) podporuje rast nárokov na kvalifikačné predpoklady finančných agentov. Taktiež je presvedčená, že komunikácia agentov s klientmi by sa mala skvalitniť, aby dostávali jasné, úplné a správne informácie o finančných produktoch.skonštatovala v správe pre médiá generálna tajomníčka AFISP Darina Huttová. Asociácia tak reagovala najmä na pripravovanú novelu zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. AFISP má k nej niekoľko výhrad, o ktorých chce v nadchádzajúcom období verejne diskutovať.Právna norma by mala transponovať do zákona európsku smernicu o distribúcii poistenia (IDD) a do zákona o cenných papieroch zas aktualizovanú smernicu o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID II). Jej cieľom je spojiť podmienky pre distribúciu poistenia s reguláciou pre ostatné sektory finančného trhu. Novela prináša aj ďalšie zmeny. Pri zvýšení kvalifikačných predpokladov pre viazaných agentov počíta napríklad s plnením podmienok odbornej spôsobilosti pred dňom začatia činnosti viazaného agenta, a nie do troch mesiacov od začatia činnosti, ako to bolo doteraz.Zásadné zmeny sa týkajú aj vedenia evidencie agentov a poradcov v registroch Národnej banky Slovenska s možnosťou sledovať históriu spolupráce so samostatnými finančnými agentmi a finančnými inštitúciami, ako aj potenciálnu fluktuáciu agentov. Novela navrhuje aj zvýšenie nárokov pokiaľ ide o rozsah informácií poskytovaných klientom, resp. potenciálnym klientom pri výkone finančného sprostredkovania a finančného poradenstva. Po prvý raz tiež návrh novely presadzuje zverejňovanie provízií finančných agentov.upozornila Huttová.Finančné poradenstvo ako nezávislé podnikanie sa na Slovensku podľa nej nerozvinulo.spresnila Huttová.Asociácia nepodporuje uplatnenie podmienok podľa Európskej smernici o distribúcii poistenia pre všetky sektory jednotne, ale finanční agenti by mali plniť podmienky odbornej spôsobilosti podľa jednotlivých sektorov. Podľa Huttovej by mala byť aj regulácia provízií finančných agentov konštruktívna a racionálna.Asociácia v súčasnosti združuje 29 členov, ktorí pokrývajú 68 % všetkých finančných agentov registrovaných NBS podľa zákona o finančnom sprostredkovaní.