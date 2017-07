Africká únia je najväčší projekt africkej integrácie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Durban 9. júla (TASR) – V juhoafrickom prístavnom meste Durban vznikla pred pätnástimi rokmi, 9. júla 2002, Africká únia (AÚ). Zakladatelia organizácie sa inšpirovali integračným modelom Európskej únie (EÚ), ktorý by mal reagovať na potreby súčasnej Afriky.Africká únia je nástupkyňou Organizácie africkej jednoty (OAJ), ktorá bola založená v roku 1963 v hlavnom meste Etiópie – Addis Abebe. Pôvodne mala 32 členov, za takmer 40 rokov sa počet členov rozrástol na 53. Snahou predchodkyne terajšej AÚ bolo podieľať sa na odstraňovaní kolonializmu na tomto kontinente a zastupovať africké štáty na medzinárodnej scéne. Vďaka OAJ sa položili základy nezávislosti viacerých afrických krajín.Vzniku AÚ predchádzalo prijatie Sirtskej deklarácie (podľa mesta v Líbyi) 9. septembra 1999, na základe ktorej najvyšší predstavitelia členských štátov OAJ vyjadrili záujem o urýchlenie integračného procesu na africkom kontinente.Zámer vytvoriť AÚ definitívne potvrdil 37. summit OAJ, ktorý sa konal v zambijskej Lusake 9. júla 2001. O rok neskôr predstavitelia afrických krajín v juhoafrickom Durbane schválili vznik AÚ. Do novovzniknutej organizácie vstúpilo 53 krajín a k nim sa neskôr pridal Južný Sudán. Ústredia AÚ sídlia v Addis Abebe v Etiópii a Johannesburgu v Juhoafrickej republike (JAR). Rokovacími jazykmi organizácie sú angličtina, arabčina, francúzština, portugalčina, španielčina a swahilčina.Najvyšším orgánom AÚ je zhromaždenie, v ktorom zasadajú hlavy štátov a vlád. Okrem nich funguje aj Výkonná rada, Komisia, Zhromaždenie stálych zástupcov, Rada mieru a bezpečnosti, Pan-Africký Parlament, Hospodárska, sociálna a kultúrna rada či Africký súdny dvor.Najvyšším predstaviteľom AÚ je predseda, ktorý sa volí na dobu jedného roka. Prvým predsedom AÚ bol na roky 2002 až 2003 zvolený v tom čase prezident JAR - Thabo Mbeki, v súčasnosti je predsedom AÚ prezident Guinei - Alpha Conde.Hlavným cieľom AÚ je dať Afrike jej vlastný fungujúci spoločný parlament, súdny dvor, banku i menový fond. Víziou AÚ na najbližšie roky je program Agenda 2063.Súčasťou tohto ambiciózneho programu je nielen voľný pohyb osôb či tovaru, ale aj budovanie vysokorýchlostnej železnice, ktorá by prepojila metropoly členských krajín únie, vytvorenie jednotného systému leteckej dopravy či ukončenie všetkých ozbrojených konfliktov do roku 2020.