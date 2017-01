Africká únia vyzvala prezidenta Gambie, aby uznal výsledky volieb

Yahya Jammeh Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Banjul 14. januára (TASR) - Africká únia (AÚ) vyzvala dosluhujúceho prezidenta Gambie Yahyu Jammeha, aby rešpektoval výsledok nedávnych volieb, ktoré vyhral jeho súper Adama Barrow.Rada AÚ pre mier a bezpečnosť v piatok na svojom zasadnutí v etiópskej Addis Abebe súčasne oznámila, že od 19. januára prestane Jammeha uznávať ako legitímneho prezidenta Gambie.AÚ tiež vyjadrila podporu misii tzv. trojky Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS) v Gambii, kde sa prezidenti Nigérie, Sierry Leone a Libérie snažia urovnať spor ohľadom výsledku prezidentských volieb.Jammeh, ktorý v Gambii vládol ako prezident viac než dve desaťročia, naďalej odmieta akceptovať výsledky prezidentských volieb z 19. decembra 2016. Barrow - bývalý realitný maklér, ktorý bol do zverejnenia svojej kandidatúry prakticky neznámy - by sa mal úradu ujať 19. januára.Ak Jammeh 19. januára, keď sa mu končí mandát, neodstúpi a neumožní inauguráciu novozvoleného prezidenta, je trojica západoafrických krajín pripravená zasiahnuť v Gambii vojensky. V snahe predísť tomuto scenáru nigérijský prezident Muhammadu Buhari pricestoval v piatok do Gambie s poverením ponúknuť Jammehovi v prípade nutnosti politický azyl.Jammeh najprv svoju prehru vo voľbách uznal, neskôr však vyhlásil, že výsledok hlasovania neuznáva. Tvrdí, že je "". O prešetrenie volieb a ich výsledkov preto požiadal najvyšší súd, ktorý dostal v tejto veci ešte ďalšie dva podnety.