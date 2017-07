Africký imigrant v meste Siena dobodal vodiča autobusu

Ilustračná snímka Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Miláno 29. júla (TASR) - Muž pôvodom z Pobrežia Slonoviny, ktorý už predtým čelil vyhosteniu z Talianska pre agresívne správanie, dnes v toskánskom meste Siena nožom dobodal vodiča autobusu verejnej dopravy. Podľa polície, ktorú cituje agentúra AP, vodič utrpel vážne zranenia, je však mimo ohrozenia života.Útočník získal nôž z domova pre žiadateľov o azyl, kde predtým žil. S vodičom sa dostal z neuvedených dôvodov do hádky na konci linky autobusu. Šoférovi zasadil dve rany do oblasti brucha a jednu do paže. Afričan bol talianskym úradom známy už skôr a prišiel aj o štatút žiadateľa o azyl, potvrdila polícia.Na svoje vyhostenie z krajiny čakal v bližšie nešpecifikovanej katolíckej charite. Privolané bezpečnostné zložky postrelili muža do nohy po tom, ako na policajtov zaútočil nožom a fľašou od vína.