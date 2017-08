Africký mor ošípaných hlásia už aj z Rumunska

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bukurešť 1. augusta (TASR) - Africký mor ošípaných hlásia z rumunsko-maďarského pohraničia, konkrétne z dvoch hospodárstiev pri meste Satu Mare na severovýchode Rumunska. Sedem infikovaných zvierat z dvoch susedných chovov zlikvidovali. Informovali o tom tamojšie veterinárne úrady, ktoré podnikli všetky nevyhnutné opatrenia, aby zabránili ďalšiemu šíreniu ochorenia.Bukurešť informovala o výskyte afrického moru ošípaných aj kompetentné európske orgány. Prvé poznatky vyšetrovateľov naznačujú, že sa ochorenie prenieslo do Rumunska zo susednej Ukrajiny, a to prostredníctvom produktov z infikovaných zvierat.Africký mor ošípaných, s ktorým bojujú aktuálne aj v Zlínskom kraji ČR, sa vyskytol už v dvoch štátoch susediacich s Rumunskom, a to na Ukrajine, ako aj v Moldavsku. V Európskej únii sa toto ochorenie objavilo vôbec po prvý raz v roku 2014, medzičasom sa objavilo už aj v Pobaltsku či Poľsku.Rumunsko obnovilo vlani v októbri po 13 rokoch embarga vývoz živých ošípaných a mäsových výrobkov do Európskej únie a v máji krajinu vyhlásili na svetovom fóre za zbavenú moru ošípaných, čo znamenalo otvorenie možností na vývoz aj do USA, Kanady, Mexika, Japonska a Kórejskej republiky.